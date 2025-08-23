Неділя, 24 Серпня, 2025
Мукачево: ліквідовано пожежу після ракетного удару рф

Мукачево: ліквідовано пожежу після ракетного удару рф

Вранці у суботу, 23 серпня, рятувальники повністю загасили масштабну пожежу, яка виникла в Мукачево на підприємстві американської компанії «Flex». Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними відомства, після ворожих обстрілів площа займання становила близько 7000 квадратних метрів. Вогонь охопив виробничі приміщення цивільного підприємства.

📢 «Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи: розбирають завали та проливають конструкції, щоб попередити повторні займання», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Деталі обстрілу

Вночі 21 серпня окупаційні війська рф атакували ракетами Закарпатську область. Близько 04:40 дві ракети типу «Калібр» влучили у виробничі потужності заводу «Flex» у Мукачево, який спеціалізується на випуску побутових приладів та електроніки.

Унаслідок удару постраждали 19 людей, більшість із яких отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалим була надана медична допомога.

Підприємство «Flex» є одним із найбільших роботодавців регіону. Атака по об’єкту стала першим випадком прямого влучання російських ракет у цивільну промислову інфраструктуру на Закарпатті, яке раніше вважалося одним із найбезпечніших регіонів країни.

⚠️ росія цілеспрямовано б’є по цивільних об’єктах, що не мають жодного стосунку до військової інфраструктури.

ПОГОДА

Погода від sinoptik.ua
