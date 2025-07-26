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Можливу зустріч Зеленського з путіним готують у Туреччині — Фідан

Денис Молотов
Денис Молотов
Можливу зустріч Зеленського з путіним готують у Туреччині — Фідан

Україна та росія в загальних рисах погодилися щодо необхідності особистої зустрічі між шостим президентом України Володимиром Зеленським і лідером держави-агресора володимиром путіним. Про це повідомив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю телеканалу NTV, яке вийшло в ефір у п’ятницю, 25 липня.

За його словами, дипломатичні представники обох сторін обговорювали можливість організації саміту саме в Туреччині. Наразі сторони, начебто, продемонстрували попередню згоду на такий формат.

У коментарі турецьким журналістам Фідан наголосив, що повномасштабне вторгнення росії на територію України призвело до важких наслідків не лише в регіоні, а й у глобальному вимірі. Міністр зазначив, що серед основних ризиків, спричинених цією війною, — не лише масштабні руйнування і гуманітарна катастрофа, а й можливість загострення міжнародної безпеки. Він попередив, що існує реальний ризик розширення цього конфлікту на інші країни.

Можливу зустріч Зеленського з путіним готують у Туреччині — ФіданТакож очільник турецького зовнішньополітичного відомства зауважив, що в нинішньому протистоянні сторони використовують майже весь наявний арсенал — за винятком ядерної зброї. При цьому, за його оцінкою, і Київ, і москва демонструють ознаки готовності до пошуку компромісних рішень у межах перемовин, що дає підстави для обережного оптимізму щодо подальшого переговорного процесу.

Фідан розповів, що цього тижня у Стамбулі вже відбувся черговий раунд консультацій між представниками української та російської делегацій. Основна увага була зосереджена на деталях можливої зустрічі Зеленського з путіним. За словами міністра, у Туреччині вважають реалістичним варіантом проведення саміту саме на турецькій території. Він підтвердив, що певного консенсусу сторони вже досягли.

📢 «У принципі, було досягнуто домовленості щодо проведення саміту лідерів у Туреччині. На переговорні делегації попереду чекає значний обсяг роботи», — зазначає Фідан.

Що відомо про можливу зустріч лідерів

За словами глави МЗС Туреччини, якщо сторони збережуть конструктивний підхід і далі, є шанси на поступове просування до часткових домовленостей. Він також додав, що кожна з делегацій наразі приховує свої головні переговорні аргументи. При цьому Туреччина, зі свого боку, активно працює над створенням сприятливих політичних і дипломатичних умов, які дозволили б реалізувати цей план.

Щодо ставлення української сторони, то відомо, що Київ давно розглядає зустріч Зеленського з путіним як один із ключових пріоритетів у перемовинах. За словами секретаря РНБО України Рустема Умерова, офіційний Київ запропонував організувати саміт глав держав ще до завершення літа. Цю ініціативу активно підтримує і турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, який уже висловив готовність особисто долучитися до переговорного процесу.

Крім того, очікується, що до можливої зустрічі лідерів може приєднатися й президент США Дональд Трамп. Його участь, як прогнозують деякі аналітики, може надати додаткової ваги перемовинам та стати чинником, який посприяє виходу сторін на новий рівень домовленостей.

💢 Разом із тим російська сторона досі не дала чіткої відповіді щодо конкретних термінів проведення такої зустрічі. Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков у коментарі російським медіа фактично поставив під сумнів можливість організації саміту вже до кінця серпня.

📌 Тож на цьому етапі майбутня зустріч Зеленського з путіним залишається предметом активних консультацій. Остаточна дата й формат саміту поки не визначені.

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