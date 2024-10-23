МОУ: в Україні перевиконано план виробництва БпЛА

З початку 2024 року в Україні було введено в експлуатацію понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки. План із виробництва безпілотників (БпЛА) перевищив очікувані показники 2023 року. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України (МОУ), генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, в інтерв’ю для РБК-Україна.

Посадовець підкреслив, що Україна змогла перевиконати плани щодо виробництва дронів. Зокрема, у 2024 році в країні заплановано виготовити мільйон FPV-дронів, понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та понад тисячу безпілотників із дальністю польоту більше тисячі кілометрів.

📢 «Цифри я називати не буду. Усі ці показники по цьому напрямку перевиконано… Кабінетом міністрів були створені такі умови, які спонукали розширення виробництва, його масштабування і створення великої кількості приватних підприємств», – зазначив заступник міністра оборони України (МОУ).

Заступник міністра оборони також зауважив, що виробництво в Україні значно прогресувало у створенні безпілотних систем. Особливо в сегменті безпілотної авіації ближньої та дальньої дії.

З лютого 2022 року до постачання у війська було допущено понад 200 різноманітних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) та понад 40 наземних роботизованих комплексів (НРК) вітчизняного виробництва. Більшість із них – саме у 2024 році. За дев’ять місяців поточного року до експлуатації було допущено 140 БпАК та 33 НРК.

Також стало відомо, що Україна планує масово виробляти аналоги російського дрона «Ланцет», і вже є перші бойові застосування цих безпілотників.

До кінця 2024 року Україна отримає близько 4-5 мільярдів доларів для розвитку власного виробництва дронів.