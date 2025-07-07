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Мобілізація жінок — вигадка кремля: спростування від ЦПД

Денис Молотов
Денис Молотов
Мобілізація жінок — вигадка кремля: спростування від ЦПД

Жіноча мобілізація в Україні не планувалася і не планується. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко у своєму офіційному Telegram-каналі у неділю, 7 липня.

☝️ За його словами, у мережі знову ширяться фейкові повідомлення про нібито запровадження мобілізації українських жінок. Проте ці вкиди є черговим прикладом інформаційної маніпуляції, яку активно поширюють через проросійські ресурси.

📢 «Мобілізація жінок НЕ планувалася і НЕ планується — всі розмови про це взагалі не мають жодного сенсу», — наголосив Андрій Коваленко, спростовуючи вигадки, які поширюються як у соцмережах, так і в медіапросторі.

Серед головних поширювачів подібних дезінформаційних наративів у ЦПД назвали заяви колишнього радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича. Ця особа, як підкреслюється у заяві, перебуває під українськими санкціями, а його YouTube-канал — заблоковано.

Крім того, в Центрі згадали Юлію Латиніну, яку характеризують як представницю кремлівського агітпропу. Вона цілеспрямовано впливає на «ліберальну» аудиторію, просуваючи вигідні кремлю меседжі під виглядом незалежної аналітики.

Центр протидії дезінформації закликає громадян України та медіа критично оцінювати інформацію, яку вони отримують, та перевіряти джерела, особливо коли йдеться про чутливі теми національної безпеки та оборони.

У своїх попередніх заявах ЦПД також попереджав про інформаційні спецоперації рф. Зокрема, про розсилання фейкових листів від імені прем’єр-міністра України до державних структур із закликом до евакуації.

Крім того, нещодавно Центр спростував неправдиві повідомлення про обстріл Сум зі ствольної артилерії, які з’явилися в російських телеграм-каналах.

❗ Також важливо: Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає громадян від фейкової інформації, яка активно поширюється в соцмережах. Зокрема, у TikTok ширяться повідомлення про «державні виплати» через застосунок «Дія».

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