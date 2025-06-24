Вівторок, 24 Червня, 2025
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ЦПД викрив фейк про нібито виплати 24 тис. грн українцям

Денис Молотов
Денис Молотов
ЦПД викрив фейк про нібито виплати 24 тис. грн українцям

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає громадян від фейкової інформації, яка активно поширюється в соцмережах. Зокрема, у TikTok ширяться повідомлення про «державні виплати» через застосунок «Дія».

📢 «У TikTok поширюються відео про нібито ухвалену Верховною Радою “постанову 4425”. Вона, нібито, передбачає виплату 24 тисяч гривень громадянам, які не виїжджали з України після 24 лютого 2022 року. У повідомленнях вказано, що гроші нібито надходять через “єПідтримку”. А щоб дізнатися більше — треба перейти за посиланням у шапці профілю», — йдеться у повідомленні ЦПД.

☝️Однак, на офіційному сайті Верховної Ради відсутня будь-яка постанова №4425, яка б стосувалася таких виплат. У Центрі пояснюють: фейкова новина створена шахраями, які імітували зовнішній вигляд сайту ВРУ, щоб надати інформації вигляду достовірності.

Перехід за посиланням із соцмереж веде не до урядових ресурсів, а на анонімні Telegram-канали, які можуть використовуватися з метою фішингу або збільшення кількості підписників задля подальшої комерціалізації.

📢 «Такі фейки поширюються для нарощування аудиторії певних каналів або отримання даних громадян. Не вводьте свої персональні дані на підозрілих ресурсах», — закликають у ЦПД.

🔒 У Центрі наголосили: офіційні державні виплати анонсуються виключно через верифіковані урядові платформи, зокрема через ресурси Міністерства соціальної політики, портали Кабінету Міністрів, Верховної Ради або «Дії».

☝️Також нагадаємо, що низка проросійських ресурсів поширили фото лота, який нібито з’явився на аукціоні в Лондоні: так званої «каструлі свободи» з Революції гідності.

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