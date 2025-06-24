ЦПД викрив фейк про нібито виплати 24 тис. грн українцям

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає громадян від фейкової інформації, яка активно поширюється в соцмережах. Зокрема, у TikTok ширяться повідомлення про «державні виплати» через застосунок «Дія».

📢 «У TikTok поширюються відео про нібито ухвалену Верховною Радою “постанову 4425”. Вона, нібито, передбачає виплату 24 тисяч гривень громадянам, які не виїжджали з України після 24 лютого 2022 року. У повідомленнях вказано, що гроші нібито надходять через “єПідтримку”. А щоб дізнатися більше — треба перейти за посиланням у шапці профілю», — йдеться у повідомленні ЦПД.

☝️Однак, на офіційному сайті Верховної Ради відсутня будь-яка постанова №4425, яка б стосувалася таких виплат. У Центрі пояснюють: фейкова новина створена шахраями, які імітували зовнішній вигляд сайту ВРУ, щоб надати інформації вигляду достовірності.

Перехід за посиланням із соцмереж веде не до урядових ресурсів, а на анонімні Telegram-канали, які можуть використовуватися з метою фішингу або збільшення кількості підписників задля подальшої комерціалізації.

📢 «Такі фейки поширюються для нарощування аудиторії певних каналів або отримання даних громадян. Не вводьте свої персональні дані на підозрілих ресурсах», — закликають у ЦПД.

🔒 У Центрі наголосили: офіційні державні виплати анонсуються виключно через верифіковані урядові платформи, зокрема через ресурси Міністерства соціальної політики, портали Кабінету Міністрів, Верховної Ради або «Дії».

☝️Також нагадаємо, що низка проросійських ресурсів поширили фото лота, який нібито з’явився на аукціоні в Лондоні: так званої «каструлі свободи» з Революції гідності.