З неанонсованим візитом до Києва прибув новий генеральний секретар НАТО

Новий генсек НАТО Марк Рютте прибув до Києва з неанонсованим візитом. Про це стало відомо в четвер, 3 жовтня.

Цей візит став першим офіційним візитом Рютте в Україну після його призначення на посаду генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу (НАТО).

Під час візиту генсек НАТО зустрівся з шостим президентом України Володимиром Зеленським. Вони провели двосторонні переговори, після чого виступили на спільній пресконференції для журналістів, де обговорили питання взаємодії України з НАТО.

👉 Нагадаємо, що 1 жовтня у штаб-квартирі НАТО відбулася офіційна церемонія передачі повноважень генерального секретаря Альянсу. Марка Рютте на цю посаду було затверджено ще в червні поточного року усіма 32 державами-членами НАТО. До свого призначення він протягом майже 14 років виконував обов’язки прем’єр-міністра Нідерландів.

Під час церемонії вступу на посаду Марк Рютте наголосив, що Україна залишатиметься серед ключових пріоритетів Альянсу, підкресливши, що її законне місце – у НАТО.