Субота, 28 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

«Мерзотники і хворі»: Трамп про ЗМІ, що писали про інвестиції в Іран

Денис Молотов
Денис Молотов
«Мерзотники і хворі»: Трамп про ЗМІ, що писали про інвестиції в Іран

Президент США Дональд Трамп категорично заперечив інформацію про нібито наміри Вашингтона профінансувати цивільну ядерну програму Ірану. Про це він написав у суботу, 28 червня, на своїй платформі Truth Social.

📢 «Ніколи не чув про таку абсурдну ідею. Це просто черговий обман, поширений ЗМІ, які публікують фейкові новини, з метою приниження. Ці люди хворі», – заявив Трамп. Він також назвав авторів такої інформації «мерзотниками», підкресливши, що жодного рішення про інвестиції в Іран не ухвалювалося.

📰 За інформацією західних медіа, яку різко розкритикував американський президент, йшлося про ймовірну пропозицію США дозволити Ірану реалізовувати мирну ядерну програму без збагачення урану. В рамках цього, за повідомленнями, обговорювалися умови щодо розблокування $6 млрд іранських активів, а також можливість інвестицій у розмірі $20–30 млрд для модернізації енергетичної інфраструктури Ісламської Республіки.

☝️ Водночас джерела стверджували, що кошти мали б надійти не безпосередньо з американського бюджету, а з боку союзників США в Перській затоці, зокрема Саудівської Аравії чи ОАЕ. Однак і ці припущення Трамп назвав «вигадкою хворобливої уяви».

📌 Попри заперечення інформації про фінансування, глава Білого дому підтвердив рішучість щодо ядерних об’єктів Ірану. Він нагадав, що залишається готовим віддати наказ на їх бомбардування у разі загрози. При цьому Трамп остаточно відмовився від ідеї часткового послаблення санкцій проти Ірану, про що раніше міркував публічно.

Нагадаємо, цього тижня Трамп уже заявляв, що Іран має повернутися «в русло світового порядку», інакше його чекають важкі наслідки. А нещодавно він також публічно визнав, що зруйнував три ядерні об’єкти Ірану і знав точне місце перебування Верховного лідера Алі Хаменеї.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

79 бойових зіткнень на фронті: на яких напрямках ворог атакує найактивніше

ПОДІЇ

Чи ще популярний в будівництві профнастил?

СУСПІЛЬСТВО

107 бойових зіткнень за добу: розкрито деталі потужних атак на фронті

ВІЙНА

Вашингтон обговорював резолюцію ООН із росією без відома союзників — ЗМІ

ПОЛІТИКА

Президент Польщі у Києві: Анджей Дуда з прощальним візитом

ВАЖЛИВО

Трамп заявив про знищення ядерних об’єктів Ірану

ВАЖЛИВО

Іран завдав ракетного удару по американських базах

ВАЖЛИВО

росія атакувала Одещину дронами: знищено станцію «швидкої»

ВІЙНА

США та КНР домовилися про критичні постачання

ПОЛІТИКА

Ізраїль атакував шість військових аеропортів Ірану — ЦАХАЛ

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"