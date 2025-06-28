«Мерзотники і хворі»: Трамп про ЗМІ, що писали про інвестиції в Іран

Президент США Дональд Трамп категорично заперечив інформацію про нібито наміри Вашингтона профінансувати цивільну ядерну програму Ірану. Про це він написав у суботу, 28 червня, на своїй платформі Truth Social.

📢 «Ніколи не чув про таку абсурдну ідею. Це просто черговий обман, поширений ЗМІ, які публікують фейкові новини, з метою приниження. Ці люди хворі», – заявив Трамп. Він також назвав авторів такої інформації «мерзотниками», підкресливши, що жодного рішення про інвестиції в Іран не ухвалювалося.

📰 За інформацією західних медіа, яку різко розкритикував американський президент, йшлося про ймовірну пропозицію США дозволити Ірану реалізовувати мирну ядерну програму без збагачення урану. В рамках цього, за повідомленнями, обговорювалися умови щодо розблокування $6 млрд іранських активів, а також можливість інвестицій у розмірі $20–30 млрд для модернізації енергетичної інфраструктури Ісламської Республіки.

☝️ Водночас джерела стверджували, що кошти мали б надійти не безпосередньо з американського бюджету, а з боку союзників США в Перській затоці, зокрема Саудівської Аравії чи ОАЕ. Однак і ці припущення Трамп назвав «вигадкою хворобливої уяви».

📌 Попри заперечення інформації про фінансування, глава Білого дому підтвердив рішучість щодо ядерних об’єктів Ірану. Він нагадав, що залишається готовим віддати наказ на їх бомбардування у разі загрози. При цьому Трамп остаточно відмовився від ідеї часткового послаблення санкцій проти Ірану, про що раніше міркував публічно.

Нагадаємо, цього тижня Трамп уже заявляв, що Іран має повернутися «в русло світового порядку», інакше його чекають важкі наслідки. А нещодавно він також публічно визнав, що зруйнував три ядерні об’єкти Ірану і знав точне місце перебування Верховного лідера Алі Хаменеї.