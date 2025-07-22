Мерц: заміна Patriot від США поки не підтверджена

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін досі не отримав від США чітких гарантій або строків поставки систем протиповітряної оборони «Patriot», які мають замінити комплекси, призначені для передачі Україні.

Про це Мерц повідомив під час публічного виступу на конференції в Берліні 21 липня, пише Укрінформ.

📌 Поки що — лише загальна обіцянка

За словами канцлера, Сполучені Штати пообіцяли надати «Patriot» Німеччині та іншим країнам ЄС. Це має забезпечити можливість передати вже наявні системи оборони українській армії.

📢 «Є загальна обіцянка з боку американського уряду передати нам, Німеччині і Євросоюзу, Patriot, аби ми передали зазначені системи Україні. Ми передаємо — і очікуємо заміну. Але ця заміна поки що насправді не забезпечена», — заявив Мерц.

Він додав, що конкретні строки та гарантії досі відсутні. Переговори з американською стороною тривають, але рішення поки не ухвалено.

Мерц говорив про це під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Останній висловив підтримку Німеччині, зазначивши, що чіткість у питанні заміни «Patriot» є критично важливою.

Йонас Гаром Стере також підкреслив, що:

допомога Україні — це не лише зобов’язання перед міжнародним правом, а й ключовий чинник безпеки всієї Європи.

Німеччина вже анонсувала передання Україні п’яти «Patriot»

☝️ Нагадаємо, раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив про намір Берліна передати Україні п’ять систем «Patriot».

Він виступив із цією заявою під час 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», де разом із британським міністром Джоном Гілі співголовував у перемовинах щодо подальшої військової підтримки України.

👉 Також раніше стало відомо, що Нідерланди планують значно розширити військову допомогу Україні, зосередившись на зміцненні її протиповітряної оборони (ППО).