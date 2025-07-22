Нідерланди суттєво посилять ППО України: в пріоритеті — Patriot

Нідерланди планують значно розширити військову допомогу Україні, зосередившись на зміцненні її протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс у соцмережі Х (колишній Twitter) у понеділок, 21 липня. Його заяву підтвердило також Міністерство оборони Нідерландів на своєму офіційному сайті.

📢 «Під час онлайн-консультацій з колегами-міністрами ми погодили нові кроки підтримки України. Нідерланди зроблять суттєвий внесок у постачання американських систем протиповітряної оборони (Patriot). Деталі найближчим часом будуть узгоджені. Окрім цього, ми самостійно надамо додаткові засоби ППО: боєприпаси для F-16, обладнання для боротьби з дронами, радари та інші компоненти», — зазначив Брекельманс.

🔹 Пріоритет – протидія російському терору

У заяві голова Міноборони Нідерландів підкреслив, що останні удари росії по цивільній інфраструктурі мають чітку мету — зламати опір українського суспільства. Саме тому, за його словами, зміцнення української системи ППО — першочергова мета міжнародної військової допомоги.

📢 «Масовані атаки рф — це терор. Єдиний ефективний шлях до миру — не поступки, а рішуча оборона. Лише масштабна і безперервна підтримка України здатна змусити росію сісти за стіл переговорів», — заявив міністр.

🔹 Patriot і F-16: координація з США та союзниками

Як зазначив Брекельманс, Нідерланди наразі ведуть активні переговори зі Сполученими Штатами та іншими європейськими союзниками щодо нового пакета постачання. Серед іншого — нові елементи ППО, включно з американськими системами «Patriot», їхнім обслуговуванням і боєприпасами до винищувачів F-16, переданих раніше.

Окремо міністр оборони наголосив на важливості консолідованої позиції всіх країн НАТО та ЄС, які розуміють, що безпека України — це фундаментальна передумова стабільності на всьому континенті.

📢 «Україна — це не лише своя держава. Це передова лінія безпеки для всієї Європи. Якщо росія здобуде перевагу тут, вона становитиме загрозу кожній європейській столиці та Альянсу НАТО в цілому», — підкреслив Брекельманс.

🔹 Нідерланди — один з ключових партнерів України

Нідерланди залишаються серед найактивніших учасників коаліції з підтримки української оборони. Раніше країна передала:

24 винищувачі F-16 ;

; боєприпаси та комплектуючі до них;

кілька зенітних гармат ;

; системи I-HAWK ;

; радари для виявлення Б п ЛА ;

; морські платформи з оснащенням для ППО.

👉 Також відомо, що Нідерланди оголосили про виділення 300 мільйонів євро на відновлення України у 2025 та 2026 роках

Оголошене розширення допомоги свідчить про стратегічну сталість позиції Нідерландів щодо підтримки України у війні проти росії.