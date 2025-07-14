Масована атака: росія випустила 136 дронів «Shahed»

У ніч проти 14 липня росія здійснила чергову повітряну атаку ударними дронами типу «Shahed» та ракетами по території України. Як повідомили у командуванні Повітряних сил, ворог застосував щонайменше чотири зенітні керовані ракети С-300/400, а також 136 ударних безпілотників «Shahed» і дрони-імітатори різних типів.

Станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знищила 61 дрон «Shahed» і безпілотники інших моделей. Ще 47 ворожих апаратів було подавлено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) або втрачено навігацію.

📌 Зафіксовано 28 влучань БпЛА в 10 різних локаціях, а уламки збитих апаратів впали ще в чотирьох місцях.

У відбитті нападу брали участь авіація, зенітні ракетні комплекси, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи (МВГ) та безпілотні системи Сил оборони України.

☝️ Водночас стало відомо, що вперше російські війська застосували масовану атаку FPV-дронами по Добропіллю в Донецькій області. Атака була спрямована прямо на центральну частину міста.

👉 Як зазначають у Повітряних силах, головними напрямками ворожої атаки стали Київ і західні регіони країни.

📌 Також повідомлялось, що в ніч на 14 липня Дніпропетровську область атакували російські дрони, внаслідок чого постраждали троє людей, зокрема дві дитини.