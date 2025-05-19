Понеділок, 19 Травня, 2025
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Масована атака дронами: росія запустила 112 БпЛА “Shahed”

Денис Молотов
Денис Молотов
Масована атака дронами: росія запустила 112 Shahed

У ніч проти 19 травня російські війська здійснили одну з чергових атак безпілотниками. Ворог запустив по Україні 112 ударних дронів типу «Shahed» та БпЛА – імітаторів з різних напрямків. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

🛡️ До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), дрони та системи БпЛА, мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони.

✔️ Станом на 09:30 вдалося знешкодити 76 ворожих безпілотників:
🔹 41 БпЛА «Shahed» знищено вогневими засобами ураження;
🔹 Ще 35 дронів було втрачено локаційно (через дії РЕБ) —  без заподіяння шкоди.

Масована атака дронами: росія запустила 112 Shahed
Знищені російські БпЛА та дрони різних типів

📢 Повітряні сили зазначили, що атаку було зафіксовано на сході, півночі та в центрі України.

❗Внаслідок ударів постраждали кілька регіонів, зокрема:
▪️ Харківщина;
▪️ Сумщина;
▪️ Донеччина;
▪️ Черкащина;
▪️ Кіровоградщина.

☝️ Нагадаємо, у нічному обстрілі Сумської області ворожі БпЛА типу «Shahed» вразили об’єкти інфраструктури одного з підприємств.

👉 Також нагадаємо, що у неділю, 18 травня, російські війська завдали артилерійського удару по залізничному вокзалу в Херсоні. Був пошкоджений пасажирський локомотив.

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