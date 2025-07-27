Мар’яна Безугла повідомила, що має захворювання

Народна депутатка Мар’яна Безугла відкрито розповіла про свою хворобу. Вона заявила, що має синдром Аспергера, через що мислить, відчуває і сприймає світ не так, як більшість людей. Про це вона написала у коментарях до допису у Facebook керівниці комунікацій Інституту економічних досліджень Олени Шкарпової.

У своєму дописі Шкарпова розмірковувала про постать Безуглої, зокрема про неоднозначне сприйняття її в суспільстві. Вона підкреслила, що публікація не є актом підтримки, а лише «спроба подивитися на людину, яка всіх дратує, дивує та бісить, під іншим кутом».

У відповідь на це Безугла написала:

📢 «Дякую, що так уважно написали і вникли в суть. Аспергер чи нейрорізне мислення».

Депутатка зауважила, що певні колеги у Верховній Раді знали про її особливості, але використовували цю інформацію у власних інтересах. Водночас вона зазначила, що перетворила свою особливість на інструмент у професійній діяльності.

📢 «Усвідомлюючи специфіку, зробила її своєю зброєю, знаряддям для досягнення власних ідей, визначивши пріоритетним шляхом роботу для держави на середньострокову перспективу, враховуючи війну, яка розпочалася у 2014 році», – написала вона.

Безугла також розповіла, як саме проявляється синдром у її поведінці: вона інакше відчуває емоції, майже не відчуває страху, і не здатна до обману.

📢 «Наше мислення дійсно відрізняється. Я думаю через структури, алгоритми, логіку. Факти й спостереження накладаються у свідомості, наче дані у базі, і з них формується висновок — побудований на змінних, які я врахувала», – пояснила депутатка.

ℹ️ Синдром Аспергера входить до спектра аутизму. Він супроводжується труднощами в соціальній взаємодії, неординарним сприйняттям інформації, гіперфокусом на деталях і схильністю до логічного аналізу. Люди з цим розладом мають нормальний або високий рівень інтелекту і не мають порушень мовлення, проте можуть не розуміти емоційних контекстів або невербальних сигналів. У медичній практиці термін дедалі частіше замінюють на «аутизм без інтелектуальних порушень» або «високофункціональний аутизм».

☝️ Нагадаємо, Мар’яна Безугла не вперше привертає увагу публічними заявами. У червні вона викликала хвилю критики через коментар щодо загибелі 31-річного Дмитра Ісаєнка після російського удару по Києву. Безугла тоді цинічно назвала це «кармою».

📌 Також нещодавно вона з’явилася на мітингу проти закону, що позбавляє незалежності НАБУ та САП, хоча раніше сама підтримала його голосуванням. Під час акції вона висунула власну вимогу — відставка головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.