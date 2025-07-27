Неділя, 27 Липня, 2025
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Мар’яна Безугла повідомила, що має захворювання

Денис Молотов
Денис Молотов
Мар’яна Безугла повідомила, що має захворювання

Народна депутатка Мар’яна Безугла відкрито розповіла про свою хворобу. Вона заявила, що має синдром Аспергера, через що мислить, відчуває і сприймає світ не так, як більшість людей. Про це вона написала у коментарях до допису у Facebook керівниці комунікацій Інституту економічних досліджень Олени Шкарпової.

У своєму дописі Шкарпова розмірковувала про постать Безуглої, зокрема про неоднозначне сприйняття її в суспільстві. Вона підкреслила, що публікація не є актом підтримки, а лише «спроба подивитися на людину, яка всіх дратує, дивує та бісить, під іншим кутом».

У відповідь на це Безугла написала:

📢 «Дякую, що так уважно написали і вникли в суть. Аспергер чи нейрорізне мислення».

Депутатка зауважила, що певні колеги у Верховній Раді знали про її особливості, але використовували цю інформацію у власних інтересах. Водночас вона зазначила, що перетворила свою особливість на інструмент у професійній діяльності.

📢 «Усвідомлюючи специфіку, зробила її своєю зброєю, знаряддям для досягнення власних ідей, визначивши пріоритетним шляхом роботу для держави на середньострокову перспективу, враховуючи війну, яка розпочалася у 2014 році», – написала вона.

Безугла також розповіла, як саме проявляється синдром у її поведінці: вона інакше відчуває емоції, майже не відчуває страху, і не здатна до обману.

📢 «Наше мислення дійсно відрізняється. Я думаю через структури, алгоритми, логіку. Факти й спостереження накладаються у свідомості, наче дані у базі, і з них формується висновок — побудований на змінних, які я врахувала», – пояснила депутатка.

ℹ️ Синдром Аспергера входить до спектра аутизму. Він супроводжується труднощами в соціальній взаємодії, неординарним сприйняттям інформації, гіперфокусом на деталях і схильністю до логічного аналізу. Люди з цим розладом мають нормальний або високий рівень інтелекту і не мають порушень мовлення, проте можуть не розуміти емоційних контекстів або невербальних сигналів. У медичній практиці термін дедалі частіше замінюють на «аутизм без інтелектуальних порушень» або «високофункціональний аутизм».

☝️ Нагадаємо, Мар’яна Безугла не вперше привертає увагу публічними заявами. У червні вона викликала хвилю критики через коментар щодо загибелі 31-річного Дмитра Ісаєнка після російського удару по Києву. Безугла тоді цинічно назвала це «кармою».

📌 Також нещодавно вона з’явилася на мітингу проти закону, що позбавляє незалежності НАБУ та САП, хоча раніше сама підтримала його голосуванням. Під час акції вона висунула власну вимогу — відставка головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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