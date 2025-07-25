Безугла з’явилась на мітинг проти закону, який сама підтримала

Увечері 24 липня народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла несподівано з’явилася на акції протесту проти закону, який сама ж підтримала. Про це повідомляє Суспільне.

🕙 Близько 22:00 нардепка прийшла на мітинг біля Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка в Києві. Учасники акції, дізнавшись про її присутність, почали скандувати:

🔹 «Ганьба!»;

🔹 «Безуглу геть!»;

🔹 «Безугла — чорт!».

Активіст і ветеран війни Олег Симороз публічно звернувся до Безуглої, заявивши, що мітинг спрямований саме проти ухваленого законопроєкту, за який вона голосувала. Він закликав депутатку скласти мандат.

📌 Нагадуємо: Йдеться про законопроєкт №12414, ухвалений 22 липня, який, за оцінками експертів та Єврокомісії, обмежує незалежність НАБУ та САП, підпорядковуючи їх Генеральному прокурору. Закон викликав хвилю протестів по всій країні.

💬 У відповідь Безугла на мітингу зробила іншу заяву — закликала до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. А також до впровадження чітких термінів служби для мобілізованих і реформування Збройних сил.

📱 Напередодні в Facebook вона написала, що «розізлилася» через ситуацію з НАБУ та САП. Безугла вважає голосування «правильним». Але нардеп обурена масштабом протестної кампанії, про яку вона «не могла і мріяти» згадуючи свої ініціативи щодо питань «злочинів Сирського» чи «проблем з мобілізацією».

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13533. Він передбачає відновлення та посилення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).