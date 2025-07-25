П’ятниця, 25 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Безугла з’явилась на мітинг проти закону, який сама підтримала

Денис Молотов
Денис Молотов
Безугла з’явилась на мітинг проти закону, який сама підтримала

Увечері 24 липня народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла несподівано з’явилася на акції протесту проти закону, який сама ж підтримала. Про це повідомляє Суспільне.

🕙 Близько 22:00 нардепка прийшла на мітинг біля Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка в Києві. Учасники акції, дізнавшись про її присутність, почали скандувати:
🔹 «Ганьба!»;
🔹 «Безуглу геть!»;
🔹 «Безугла — чорт!».

Активіст і ветеран війни Олег Симороз публічно звернувся до Безуглої, заявивши, що мітинг спрямований саме проти ухваленого законопроєкту, за який вона голосувала. Він закликав депутатку скласти мандат.

📌 Нагадуємо: Йдеться про законопроєкт №12414, ухвалений 22 липня, який, за оцінками експертів та Єврокомісії, обмежує незалежність НАБУ та САП, підпорядковуючи їх Генеральному прокурору. Закон викликав хвилю протестів по всій країні.

💬 У відповідь Безугла на мітингу зробила іншу заяву — закликала до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. А також до впровадження чітких термінів служби для мобілізованих і реформування Збройних сил.

📱 Напередодні в Facebook вона написала, що «розізлилася» через ситуацію з НАБУ та САП. Безугла вважає голосування «правильним». Але нардеп обурена масштабом протестної кампанії, про яку вона «не могла і мріяти» згадуючи свої ініціативи щодо питань «злочинів Сирського» чи «проблем з мобілізацією».

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13533. Він передбачає відновлення та посилення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Вілл Сміт продає майно через фінансову кризу та особисті труднощі – ЗМІ

ПОДІЇ

На Волині чоловік використав лопату проти представника ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Брюс Віліс втрачає пам’ять і здатність розмовляти

СУСПІЛЬСТВО

Аварія Mirage-2000: пілот уникнув жертв, катапультувався

ВАЖЛИВО

Закон щодо НАБУ та САП вже підписано головою Верховної Ради

ВАЖЛИВО

Вашингтон натякає на нову сторінку у відносинах з Пекіном

ПОЛІТИКА

Трамп вимагає від Сенату скасувати традиційні політичні канікули

ПОЛІТИКА

Нічна атака: збито понад 90 дронів, є жертви й поранені

ВІЙНА

Мерц: заміна Patriot від США поки не підтверджена

ПОЛІТИКА

Відео з концерту Coldplay спричинило відставку глави IT-компанії

ПОДІЇ

Трамп знову не зміг змусити кремль припинити війну – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Оптимізація бюджету в Google Ads: практичні поради

СУСПІЛЬСТВО

Як обрати профнастил та сфери його застосування

СУСПІЛЬСТВО

МЗС України: росія цинічно відмовляється від деескалації

ПОЛІТИКА

Закон про НАБУ та САП вже набув чинності

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"