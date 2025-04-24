Макрон закликав путіна «перестати брехати» й припинити вогонь

Під час офіційного візиту на Мадагаскар Еммануель Макрон виступив із закликом до глави кремля володимира путіна погодитися на повне та беззастережне припинення вогню в Україні. Як передає Укрінформ, французький президент зробив цю заяву в четвер, 24 квітня.

📢 «Єдине, що потрібно зробити, і що я повторив президенту Трампу, з яким говорив два дні тому вночі, – щоб путін нарешті перестав брехати», – наголосив Макрон.

Він нагадав, що російська сторона у перемовинах із США та іншими партнерами декларує бажання миру, але продовжує бомбардувати Україну та вбивати мирних людей.

📢 «Тож ми чекаємо лише на одну відповідь. Якщо путін скаже “так”, зброя замовкне. А якщо росія скаже, що не готова до припинення вогню, то тоді вона брехала американському президенту та всім іншим, коли казала, що хоче миру», – сказав французький лідер.

Макрон підкреслив, що агресором у війні є росія, а Україна — лише жертва. Тому, за його словами, «роздратування американців має бути спрямоване лише на одну людину – на путіна».

📢 «Перша відповідь, яка є початком усього, – це беззастережне припинення вогню. Всі інші питання підлягають мирним переговорам, які мають відбутися потім, і вони враховуватимуть військові позиції, територіальні питання та питання безпеки», – заявив він.

🌍 Макрон також підтвердив, що позиція Франції щодо територіальної цілісності України та міжнародного права залишається незмінною.

📌 Тим часом стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив про досягнення певної домовленості з росією. Однак, як уточнює джерело, американський лідер вважав, що домовитися з Володимиром Зеленським буде простіше.

❗️Проте вже за кілька годин після цих заяв Трамп висловив невдоволення путіним у зв’язку з черговою масованою атакою на Київ.

Також раніше стало відомо, що зросла кількість загиблих у Києві внаслідок нічного ракетного удару рф. Наразі офіційно підтверджено смерть десяти людей.