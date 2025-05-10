Макрон, Стармер і Мерц у Києві: зустріч «коаліції рішучих» розпочалася

До Києва 10 травня приїхали очільники трьох провідних європейських держав — президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Візит відбувається в межах зустрічі лідерів, які позиціонують себе як «коаліція рішучих». Про це повідомляють «Суспільне» та «Європейська правда».

Європейських гостей зустріли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Також на місці був присутній голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

📢 «Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів “коаліції рішучих”. Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України», — заявив Сибіга.

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У свою чергу, Андрій Єрмак підкреслив важливість обговорення тем, пов’язаних із закінченням війни:

📢 «Багато роботи, чимало тем для обговорення. Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню», — сказав керівник ОП.

Під час візиту лідери Франції, Британії та Німеччини разом із шостим президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською взяли участь у церемонії вшанування памʼяті українських військовослужбовців, полеглих у російсько-українській війні. Лампадки були встановлені біля Народного меморіалу загиблих захисників України.

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☝️ Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський повідомив про майбутні зустрічі учасників так званої «коаліції рішучих», хоча тоді не було уточнено формату заходу.

Через прибуття високопосадових делегацій та проведення офіційних церемоній у столиці було частково обмежено рух транспорту 10 травня.

👉 Також раніше українська делегація, яку очолював керівник Офісу президента Андрій Єрмак, перебувала у Парижі для участі у важливих переговорах з міжнародними партнерами так званої «коаліції рішучих».