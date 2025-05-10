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Макрон, Стармер і Мерц у Києві: зустріч «коаліції рішучих» розпочалася

Денис Молотов
Денис Молотов
Макрон, Стармер і Мерц у Києві: зустріч «коаліції рішучих» розпочалася

До Києва 10 травня приїхали очільники трьох провідних європейських держав — президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Візит відбувається в межах зустрічі лідерів, які позиціонують себе як «коаліція рішучих». Про це повідомляють «Суспільне» та «Європейська правда».

Макрон, Стармер і Мерц у Києві: зустріч «коаліції рішучих» розпочаласяЄвропейських гостей зустріли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Також на місці був присутній голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

📢 «Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів “коаліції рішучих”. Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України», — заявив Сибіга.

У свою чергу, Андрій Єрмак підкреслив важливість обговорення тем, пов’язаних із закінченням війни:

📢 «Багато роботи, чимало тем для обговорення. Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню», — сказав керівник ОП.

Під час візиту лідери Франції, Британії та Німеччини разом із шостим президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською взяли участь у церемонії вшанування памʼяті українських військовослужбовців, полеглих у російсько-українській війні. Лампадки були встановлені біля Народного меморіалу загиблих захисників України.

☝️ Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський повідомив про майбутні зустрічі учасників так званої «коаліції рішучих», хоча тоді не було уточнено формату заходу.

Через прибуття високопосадових делегацій та проведення офіційних церемоній у столиці було частково обмежено рух транспорту 10 травня.

👉 Також раніше українська делегація, яку очолював керівник Офісу президента Андрій Єрмак, перебувала у Парижі для участі у важливих переговорах з міжнародними партнерами так званої «коаліції рішучих».

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