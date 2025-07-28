Понеділок, 28 Липня, 2025
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Макрон обіцяє потужно тиснути на росію

Денис Молотов
Денис Молотов
Макрон обіцяє потужно тиснути на росію

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність посилити допомогу Україні та одночасно підвищити політичний тиск на російську федерацію. Про це він повідомив у соціальній мережі Х (колишній Twitter) після телефонної розмови з шостим президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 27 липня.

Французький лідер підтвердив, що Париж і надалі залишається на боці України у її боротьбі за свободу та європейське майбутнє. За його словами, Франція продовжуватиме нарощувати підтримку, в тому числі у військовій сфері, паралельно активізуючи дипломатичні зусилля з метою припинення бойових дій.

📢 «Я підтвердив підтримку Франції: ми продовжимо нарощувати нашу допомогу Україні та посилимо тиск на росію, яка повинна нарешті погодитися на припинення вогню. Це відкриє шлях до переговорів, які ведуть до міцного і довгострокового миру за повної участі Європи», — написав Макрон.

Окремо він підкреслив, що навіть у складних умовах воєнного часу Україна зберігає демократичний устрій і впевнено просувається у напрямку інтеграції до європейського політичного простору.

Французький президент акцентував на важливості реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією. Він зазначив, що прозорість і ефективність мають забезпечувати незалежні антикорупційні інституції. Також він повідомив про наміри розвивати двосторонню співпрацю, зважаючи на спільне бачення майбутнього.

📢 «У цьому контексті ми підтвердили важливість боротьби з корупцією, яку очолюватимуть незалежні та повністю ефективні інститути. Ми також обговорили зміцнення співпраці між нашими двома країнами. Ми готуємося до майбутнього», — підсумував Макрон.

Зі свого боку, шостий президент України Володимир Зеленський також прокоментував розмову. Він назвав її конструктивною та результативною. За його словами, сторони узгодили ключові напрямки оборонного співробітництва. Особливу увагу було приділено зміцненню протиповітряної оборони України.

У межах переговорів обговорювалося й питання про постачання додаткових ракет до вже переданих систем ППО SAMP/T і Crotale. Ці системи є важливими елементами захисту українського неба від масованих атак російських безпілотників і ракет.

Створення спільного інвестиційного фонду

Окрім цього, Франція та Україна наразі працюють над створенням спільного інвестиційного фонду обсягом 200 мільйонів євро. Кошти планується залучати з кількох джерел — серед них французькі компанії, українські приватні та державні партнери, уряди обох країн, муніципальні органи влади та міжнародні донори. Очікується, що фонд допоможе реалізувати важливі інфраструктурні та оборонні проєкти в Україні вже найближчим часом.

Париж продовжує виступати за врегулювання війни шляхом дипломатії, але з позиції сили, підтриманої конкретними діями та зброєю.

☝️ Також нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що його країна у вересні 2025 року визнає Палестину як суверенну незалежну державу.

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