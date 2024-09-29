Майже $630 мільйонів Данія скерує в ОПК України

Данія виділить Україні майже 630 мільйонів доларів для закупівлі озброєння через українську оборонну промисловість. З них 434 мільйони доларів будуть отримані коштом заморожених російських активів. Про це стало відомо в неділю, 29 вересня, з повідомлення Міністерства оборони Данії.

Закупівля озброєнь триватиме в рамках співпраці між Данією та Україною, загальна сума якої становить 4,2 мільярда данських крон.

До кінця року планується поставити на фронт техніку та озброєння українського виробництва. Заплановані постачання будуть профінансовані коштом данського уряду і заморожених російських активів, які Данія конвертує в кошти від імені ЄС.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 29 вересня перебував у Києві, де разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним підписав протокол про наміри продовжити співпрацю щодо придбань українських озброєнь на суму близько 4,2 мільярда данських крон.

📢 «Важливо, щоб ми продовжували підтримувати боротьбу України за свободу всіма можливими способами. Ось чому я дуже радий, що Данія тепер узгодила з Україною загальні рамки того, як ми можемо якнайкраще використати 4,2 млрд данських крон, які вносять ЄС і Данія», – підкреслив Поульсен.

Фінансування передбачатиме 1,3 мільярда данських крон. Ці кошти виділених урядом Данії. Також 2,9 мільярда крон, отриманих із заморожених російських активів, які Данія реалізує на запит ЄС.

👉 Нагадаємо, нещодавно Данія надала Україні два пакети допомоги на суму 64 мільйони євро.

📌 Також раніше повідомлялось, що під час саміту НАТО, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила, що всі засоби протиповітряної оборони, які має Данія, будуть передані Україні для захисту від російських ракетних атак.