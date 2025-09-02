Вівторок, 2 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

МАГАТЕ виявило уран у Сирії: таємний ядерний реактор

Денис Молотов
Денис Молотов
МАГАТЕ виявило уран у Сирії: таємний ядерний реактор

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували наявність частинок урану у сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Саме там у 2007 році ізраїльські військові завдали авіаудару по будівлі, яку вважали об’єктом ядерної програми Сирії. Про це у вівторок, 2 вересня, повідомляє Reuters із посиланням на офіційний звіт організації.

Ще понад десять років тому Дамаск намагався переконати міжнародну спільноту, що мішенню Ізраїлю була звичайна військова база. Таку версію публічно просував уряд колишнього сирійського президента Башара Асада. Однак ще у 2011 році експерти МАГАТЕ дійшли протилежного висновку. Вони заявили, що будівля у Дейр-ез-Зорі «дуже ймовірно» являла собою таємно збудований ядерний реактор, про який Сирія мала офіційно поінформувати міжнародних інспекторів.

Протягом багатьох років агентство прагнуло отримати остаточну відповідь, однак Дамаск не надавав необхідного доступу. Ситуація зрушила з місця лише торік, коли вдалося відібрати зразки у трьох об’єктах, «які нібито були функціонально пов’язані» з Дейр-ез-Зором. Як йдеться у звіті, результати дослідження виявилися показовими.

📢 Інспектори зафіксували «значну кількість частинок природного урану у зразках, взятих в одному з трьох місць. Аналіз цих частинок показав, що уран має антропогенне походження, тобто був вироблений у результаті хімічної обробки».

Це відкриття підтвердило, що мова йде не про випадкові природні домішки, а про матеріал, який пройшов обробку людиною.

Фахівці уточнили, що йдеться саме про природний, а не збагачений уран. Водночас у доповіді не робиться остаточних висновків щодо значення виявлених частинок.

📢 Позиція нинішньої сирійської влади, яка сформувалася після падіння режиму Асада, зводиться до заяви, що Дамаск «не має жодної інформації, яка могла б пояснити наявність таких частинок урану».

Попри це у червні 2025 року сирійський уряд, очолюваний ісламістами, погодився знову допустити інспекторів до об’єкта. На тій самій зустрічі відбулися переговори між генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та президентом Сирії Ахмедом аш-Шара.

📢 «Сирія погодилася співпрацювати з Агентством на умовах повної прозорості, щоб з’ясувати минулу ядерну діяльність країни», – наголошується у повідомленні.

Гроссі зі свого боку підкреслив необхідність організувати його повернення у Дейр-ез-Зор найближчим часом. Мета такого візиту – проведення додаткового аналізу, вивчення документації, яка може бути збережена, а також отримання пояснень від осіб, дотичних до минулих сирійських ядерних проєктів.

У звіті також уточнюється, що агентство планує продовжувати роботу над іншими відібраними зразками і лише після завершення цього процесу може сформувати остаточну позицію.

📢 «Після завершення цього процесу та оцінки результатів з’явиться можливість уточнити та врегулювати невирішені питання щодо гарантій, пов’язаних із минулою ядерною діяльністю Сирії, і закрити цю справу», – зазначається у документі.

Доступ МАГАТЕ до Ірану

Варто нагадати, що тиждень тому інспектори МАГАТЕ вперше після тривалої паузи отримали доступ і до Ірану. Це сталося після того, як співпраця була фактично призупинена через удари Ізраїлю по іранських ядерних об’єктах. У цьому контексті увага до сирійського кейсу набуває ще більшого значення, адже питання прозорості у сфері ядерних програм на Близькому Сході залишається одним із ключових факторів глобальної безпеки.

☝️ Також нагадаємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало додаткову інформацію про дамбу, побудовану для забезпечення охолоджувальної води для систем, необхідних для підтримки реакторних блоків на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в стані холодного зупинення.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Над Україною збито понад сотню російських дронів Shahed

ВІЙНА

Суд взяв під варту підозрюваного у розстрілі Парубія

ВАЖЛИВО

У Сіверськодонецькій громаді 71 захисник отримав фінансову допомогу

ЛУГАНЩИНА

Ердоган: Зеленський і путін поки не готові до зустрічі

ВАЖЛИВО

Індійська Nayara залишилася без нафти з Іраку та Саудівської Аравії

ЕКОНОМІКА

Греція підтримує Україну дипломатично та гуманітарно

ПОЛІТИКА

З Німеччини до кордону з Україною запускають нові потяги

СУСПІЛЬСТВО

росія завдала удару по Ізмаїлу: жертв вдалося уникнути

ВІЙНА

Луганський регіональний офіс Конгресу місцевих та регіональних влад обговорив підтримку ЗСУ та проблеми ВПО

ЛУГАНЩИНА

Члени Альянсу рішуче засудили удари росії по мирних містах України

ПОЛІТИКА

КНДР втратила майже 5 тисяч солдатів, які воювали на боці рф проти України – південнокорейська розвідка

ПОДІЇ

Нічна атака дронами на Білу Церкву: загиблий і масштабні руйнування

ВАЖЛИВО

Генерал Бундесверу: стратегія рф виходить за межі війни в Україні

ПОЛІТИКА

ЗСУ визволили від окупантів селище Удачне на Донеччині

ВАЖЛИВО

росія хоче налагодити виробництво Су-57 в Індії – ЗМІ

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"