МАГАТЕ виявило уран у Сирії: таємний ядерний реактор

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували наявність частинок урану у сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Саме там у 2007 році ізраїльські військові завдали авіаудару по будівлі, яку вважали об’єктом ядерної програми Сирії. Про це у вівторок, 2 вересня, повідомляє Reuters із посиланням на офіційний звіт організації.

Ще понад десять років тому Дамаск намагався переконати міжнародну спільноту, що мішенню Ізраїлю була звичайна військова база. Таку версію публічно просував уряд колишнього сирійського президента Башара Асада. Однак ще у 2011 році експерти МАГАТЕ дійшли протилежного висновку. Вони заявили, що будівля у Дейр-ез-Зорі «дуже ймовірно» являла собою таємно збудований ядерний реактор, про який Сирія мала офіційно поінформувати міжнародних інспекторів.

Протягом багатьох років агентство прагнуло отримати остаточну відповідь, однак Дамаск не надавав необхідного доступу. Ситуація зрушила з місця лише торік, коли вдалося відібрати зразки у трьох об’єктах, «які нібито були функціонально пов’язані» з Дейр-ез-Зором. Як йдеться у звіті, результати дослідження виявилися показовими.

📢 Інспектори зафіксували «значну кількість частинок природного урану у зразках, взятих в одному з трьох місць. Аналіз цих частинок показав, що уран має антропогенне походження, тобто був вироблений у результаті хімічної обробки».

Це відкриття підтвердило, що мова йде не про випадкові природні домішки, а про матеріал, який пройшов обробку людиною.

Фахівці уточнили, що йдеться саме про природний, а не збагачений уран. Водночас у доповіді не робиться остаточних висновків щодо значення виявлених частинок.

📢 Позиція нинішньої сирійської влади, яка сформувалася після падіння режиму Асада, зводиться до заяви, що Дамаск «не має жодної інформації, яка могла б пояснити наявність таких частинок урану».

Попри це у червні 2025 року сирійський уряд, очолюваний ісламістами, погодився знову допустити інспекторів до об’єкта. На тій самій зустрічі відбулися переговори між генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та президентом Сирії Ахмедом аш-Шара.

📢 «Сирія погодилася співпрацювати з Агентством на умовах повної прозорості, щоб з’ясувати минулу ядерну діяльність країни», – наголошується у повідомленні.

Гроссі зі свого боку підкреслив необхідність організувати його повернення у Дейр-ез-Зор найближчим часом. Мета такого візиту – проведення додаткового аналізу, вивчення документації, яка може бути збережена, а також отримання пояснень від осіб, дотичних до минулих сирійських ядерних проєктів.

У звіті також уточнюється, що агентство планує продовжувати роботу над іншими відібраними зразками і лише після завершення цього процесу може сформувати остаточну позицію.

📢 «Після завершення цього процесу та оцінки результатів з’явиться можливість уточнити та врегулювати невирішені питання щодо гарантій, пов’язаних із минулою ядерною діяльністю Сирії, і закрити цю справу», – зазначається у документі.

Доступ МАГАТЕ до Ірану

Варто нагадати, що тиждень тому інспектори МАГАТЕ вперше після тривалої паузи отримали доступ і до Ірану. Це сталося після того, як співпраця була фактично призупинена через удари Ізраїлю по іранських ядерних об’єктах. У цьому контексті увага до сирійського кейсу набуває ще більшого значення, адже питання прозорості у сфері ядерних програм на Близькому Сході залишається одним із ключових факторів глобальної безпеки.

☝️ Також нагадаємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало додаткову інформацію про дамбу, побудовану для забезпечення охолоджувальної води для систем, необхідних для підтримки реакторних блоків на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в стані холодного зупинення.