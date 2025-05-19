Лондон приймає перший саміт Британія–ЄС 2025

У Лондоні проходить перший історичний саміт між Великою Британією та Європейським Союзом. Як повідомляє Sky News у понеділок, 19 травня, до британської столиці прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Делегацію ЄС зустріли у маєтку Ланкастер Хауз прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер та глава британського МЗС Девід Леммі.

📢 «Це реальний шанс перегорнути сторінку і написати новий розділ», — написала Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X перед початком зустрічі.

У свою чергу Кір Стармер, відкриваючи пленарне засідання, зазначив:

📢 «Ми вітаємо відхід від старих застарілих суперечок».

Саміт позиціонують як важливий крок до «перезавантаження» двосторонніх відносин між Британією і ЄС після періоду напруги, викликаного виходом Сполученого Королівства з блоку.

📰 Що відомо про попередні домовленості:

За інформацією агентства Reuters, сторони досягли принципової домовленості про поглиблення співпраці. Йдеться про:

партнерство у сфері оборони та безпеки; спільну заяву щодо спільної роботи над геополітичними викликами, зокрема війною росії проти України; «спільне розуміння» стосовно інших важливих тем.



📌 Офіційні деталі нової угоди мають бути оприлюднені пізніше. Очікується, що домовленості закладуть основу для довгострокової взаємодії, зокрема в контексті європейської безпеки.

☝️ Раніше ЗМІ також повідомляли, що сторони готують спільний пакт про оборону і безпеку, в межах якого Лондон отримає змогу долучитись до формування європейської оборонної політики.