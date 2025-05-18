Понеділок, 19 Травня, 2025
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Британія розробляє нову партнерську угоду з ЄС у межах «Плану змін»

Денис Молотов
Денис Молотов
Британія розробляє нову партнерську угоду з ЄС у межах «Плану змін»

Велика Британія має намір підписати оновлену партнерську угоду з Європейським Союзом. Як повідомляється на офіційному порталі британського уряду, ця домовленість стане складовою частиною комплексної стратегії, що отримала назву «План змін».

Очікується, що нова угода з ЄС відображатиме національні інтереси Сполученого Королівства і приноситиме реальні переваги для громадян. У документі йдеться про економічне зростання, стимулювання зайнятості, зниження витрат для домогосподарств, а також посилення контролю за державним кордоном.

Лідер уряду Кір Стармер зазначив, що партнерство з ЄС стане ключовим компонентом запланованих реформ, а його наслідки повинні бути відчутними для суспільства.

📢 «Ми не будемо замикатися в собі, а виходитимемо на світову арену, укладаючи угоди в інтересах британського народу. Завтра — ще один крок вперед: більше вигод для Великої Британії від нового партнерства з ЄС», — заявив Стармер. «Нинішня угода перевершить попередню, укладену минулим урядом, яка не працює для жодної зі сторін», — додав він, підкреслюючи прагнення покращити умови співпраці з Брюсселем.

Це вже третя значуща міжнародна ініціатива Лондона за останні два тижні. До цього Сполучене Королівство уклало торговельні угоди з Індією та Сполученими Штатами Америки.

Крім того, за даними ЗМІ, наступного тижня Велика Британія та Європейський Союз можуть презентувати спільний оборонно-безпековий пакт. Цей документ відкриє можливість для інтеграції Британії в систему європейської оборонної політики.

☝️ У березні стало відомо про наміри ЄС обмежити участь третіх країн — зокрема США, Великої Британії та Туреччини — у фонді переозброєння, що спричинило дипломатичну напруженість.

👉 Також стало відомо, що Велика Британія висунула ініціативу щодо створення багатостороннього спільного європейського фонду для закупівлі, накопичення та фінансування переозброєння військової техніки.

🔹 Нагадаємо, Велика Британія приєдналася до ЄС у 1973 році. А у 2016-му провела референдум, за результатами якого 51,9% виборців підтримали вихід із Союзу. Формально процес Brexit завершився 1 лютого 2020 року, а перехідний період тривав до 1 січня 2021-го.

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