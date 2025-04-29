Латвія передала Україні нову партію бойових дронів у межах коаліції

Латвія передала Україні чергову партію бойових безпілотників у рамках міжнародної коаліції дронів. Про це у понеділок, 28 квітня, повідомив міністр оборони країни Андріс Спрудс на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Ще 1500 бойових безпілотників прямують з Латвії до України. Дві латвійські компанії в рамках міжнародної коаліції безпілотників за перше півріччя поставлять 12 тис. безпілотників», – написав посадовець, супроводивши допис фотографіями та відео нової партії техніки.

Постачання дронів є частиною глобальної ініціативи країн-партнерів України, яка має на меті зміцнити технологічну перевагу ЗСУ на полі бою. Латвія активно підтримує цю ініціативу, виступаючи одним із лідерів коаліції.

🇱🇻🤝🇺🇦 No Latvijas ceļā uz Ukrainu dodas vēl 1500 kaujas droni. Divi Latvijas uzņēmumi starptautiskās dronu koalīcijas ietvaros gada pirmajā pusē piegādās 12000 dronus.#MilitaryIndustry 🇱🇻 #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/uuL1mQpIGU — Andris Spruds (@AndrisSpruds) April 28, 2025

Нагадаємо, уряд Латвії ухвалив рішення про інвестування 10 мільйонів євро у розвиток українського сектору безпілотних технологій. Таке фінансування дозволить реалізувати спільні проєкти між підприємствами обох країн та посилити кооперацію в оборонній сфері.

Крім того, за інформацією ЗМІ, Латвія також здійснила замовлення на постачання Україні бронетранспортерів Patria. Кількість техніки, яку планується передати, поки не уточнюється.

Також у січні цього року українські захисники отримали від Латвії понад 40 повнопривідних автомобілів разом із важливим вантажем: дронами, комп’ютерною технікою, генераторами та зарядними станціями.

☝️ Постійна допомога Латвії в озброєнні та військових технологіях свідчить про довготривале стратегічне партнерство між країнами та глибоку підтримку України у війні проти російської агресії.