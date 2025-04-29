Вівторок, 29 Квітня, 2025
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Латвія передала Україні нову партію бойових дронів у межах коаліції

Денис Молотов
Денис Молотов
Латвія передала Україні нову партію бойових дронів у межах коаліції

Латвія передала Україні чергову партію бойових безпілотників у рамках міжнародної коаліції дронів. Про це у понеділок, 28 квітня, повідомив міністр оборони країни Андріс Спрудс на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Ще 1500 бойових безпілотників прямують з Латвії до України. Дві латвійські компанії в рамках міжнародної коаліції безпілотників за перше півріччя поставлять 12 тис. безпілотників», – написав посадовець, супроводивши допис фотографіями та відео нової партії техніки.

Постачання дронів є частиною глобальної ініціативи країн-партнерів України, яка має на меті зміцнити технологічну перевагу ЗСУ на полі бою. Латвія активно підтримує цю ініціативу, виступаючи одним із лідерів коаліції.

Нагадаємо, уряд Латвії ухвалив рішення про інвестування 10 мільйонів євро у розвиток українського сектору безпілотних технологій. Таке фінансування дозволить реалізувати спільні проєкти між підприємствами обох країн та посилити кооперацію в оборонній сфері.

Крім того, за інформацією ЗМІ, Латвія також здійснила замовлення на постачання Україні бронетранспортерів Patria. Кількість техніки, яку планується передати, поки не уточнюється.

Також у січні цього року українські захисники отримали від Латвії понад 40 повнопривідних автомобілів разом із важливим вантажем: дронами, комп’ютерною технікою, генераторами та зарядними станціями.

☝️ Постійна допомога Латвії в озброєнні та військових технологіях свідчить про довготривале стратегічне партнерство між країнами та глибоку підтримку України у війні проти російської агресії.

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