Четвер, 10 Квітня, 2025
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Китай і ЄС обговорили поглиблення економічної співпраці на тлі торгових тарифів США

Денис Молотов
Денис Молотов
Китай і ЄС обговорили поглиблення економічної співпраці на тлі торгових тарифів США

Китай (КНР) та Європейський Союз (ЄС) провели переговори та обмінялись думками щодо зміцнення економічної співпраці на тлі нових тарифів, введених Сполученими Штатами. Міністр комерції Китаю Ван Веньтао обговорив ці питання з єврокомісаром з питань торгівлі та економічної безпеки Марошем Шефчовичем, повідомляє Reuters.

Основні теми розмови включали відновлення переговорів про торгові пільги та негайний початок обговорень стосовно зобов’язань щодо цін на електромобілі. Ці перемовини стали частиною відповіді на шокуючі митні обмеження, введені президентом США Дональдом Трампом.

Ван Веньтао підкреслив готовність Китаю до поглиблення торгової, інвестиційної та промислової співпраці з Євросоюзом.

Сторони також обговорили можливості створення більш сприятливого бізнес-середовища для підприємств.

☝️ Нагадаємо, що 9 квітня Дональд Трамп оголосив про паузу в запровадженні нових мит для більшості країн, але щодо Китаю обмеження посилились. Зокрема, США підвищили мита на китайські товари до 125%, одночасно знижуючи тарифи для решти країн до 10% на 90 днів.

За його словами, понад 75 держав звернулися до американської сторони з проханням обговорити актуальні торговельні питання — від мит та бар’єрів до валютних маніпуляцій і нетарифних обмежень. Водночас жодна з них не вжила кроків у відповідь після оголошення Вашингтоном нової тарифної політики.

📌 Також кілька днів потому, 8 квітня, США підвищили імпортне мито на китайську продукцію до рекордного рівня в 104%.

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