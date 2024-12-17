Командир «Азову» розповів про елітні квартири своїх заступників

В Україні триває чергова інформаційна атака, спрямована на дискредитацію 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Про це повідомив командир бригади Денис «Редіс» Прокопенко. Він заявив, що готовий відкрити всі процеси забезпечення підрозділу для представників преси.

📢 «Ми раді прийняти будь-якого журналіста, щоб зсередини показати всі процеси забезпечення бригади з нуля. Для цього необхідно лише подати офіційний запит на військову частину», — зазначив Прокопенко.

Він також висловився щодо спроб дискредитації бригади, підкресливши, що ця кампанія є абсолютно безперспективною.

📢 «Чомусь переважна більшість робить вигляд, що війна закінчується, і починає готуватись до виборів. Шкода, що на цей раз замовниками були не росіяни, так низько навіть вони не падали. Розчарую замовника — це абсолютно безперспективно. Ніхто і ніколи не зможе спаплюжити імʼя та славетну історію “Азову”», — написав командир у своєму зверненні.

Відповідь на звинувачення

Денис Прокопенко пояснив, що не реагував одразу на інформацію, поширену в мережі, адже «паузу зробив навмисно, щоб провести невелике дослідження». Він наголосив, що звітує перед свідомими громадянами, меценатами, волонтерами, іноземними партнерами та всіма, хто систематично підтримує бригаду.

Окремо командир звернув увагу на питання, пов’язані з житловим забезпеченням військових. Прокопенко запевнив, що шість квартир, які отримали його заступники, не мають жодного стосунку до програми «Серце Азовсталі». Ця програма, за його словами, спрямована на забезпечення житлом захисників Маріупольського гарнізону, які втратили житло через окупацію чи отримали важкі поранення.

📢 «З програми “Серце Азовсталі” не було взято жодної копійки. Це особиста ініціатива мецената», — наголосив Прокопенко.

Командир «Азову» також заявив, що у 2025 році військові, які обороняли Маріуполь, продовжать отримувати нове житло.

📢 «Усі захисники Маріупольського гарнізону, в тому числі бійці нашої бригади, продовжать отримувати нові квартири, обладнані сучасною фурнітурою та побутовою технікою. До речі, поки держава такої програми не створила — це задача командирів та меценатів», — підкреслив він.

Заява Прокопенка стала реакцією на звинувачення блогера Мирослава Олешка, який незаконно залишив Україну під час війни. Олешко заявив, що у заступників командира «Азову» з’явилися квартири в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва. Цю ж інформацію поширив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

9 грудня Денис «Редіс» Прокопенко також прокоментував вибух автомобіля в окупованому Донецьку, де знаходився начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков.