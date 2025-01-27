Понеділок, 27 Січня, 2025
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Колишньому очільнику Броварської РВА винесено судовий вирок

Денис Молотов
Денис Молотов
Колишньому очільнику Броварської РВА винесено судовий вирок

Броварський міськрайонний суд ухвалив рішення у справі колишнього очільника Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка. Його звинувачували у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої постраждали четверо людей. Про це 27 січня повідомила Київська обласна прокуратура.

📢 «Захисником обвинуваченого в ході судового розгляду подано угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими, відповідно до якої сторони обумовили покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України (призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом), у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки», – зазначається у повідомленні.

Прокуратура вже заявила про намір оскаржити це рішення в апеляційному суді та домагатися його скасування.

Колишньому очільнику Броварської РВА винесено судовий вирокВарто нагадати, що 26 квітня 2024 року Володимир Майбоженко здійснив наїзд на пішоходів у Броварах. Унаслідок цього четверо людей отримали серйозні травми. Результати тестування на алкоголь показали, що в крові водія виявили 2,31 проміле. Це перевищувало норму, яка вважається допустимою (0,2 проміле), більш ніж у десять разів.

Наступного дня після ДТП у стані алкогольного сп’яніння Майбоженка звільнили від виконання посадових обов’язків. Також суд ухвалив рішення про його тримання під вартою без права внесення застави, задовольнивши клопотання прокуратури.

Однак, 5 вересня, суд ухвалив рішення звільнити ексголову Броварської РДА під особисте зобов’язання. Майбоженко визнав свою провину та частково компенсував витрати на лікування постраждалих у резонансній ДТП.

☝️ Також нагадаємо, раніше стало відомо, що головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя, якого нещодавно затримала Служба безпеки України через необґрунтовані активи на суму понад мільйон гривень, запідозрили у намірі придбати віллу в Туреччині за €650 тисяч.

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