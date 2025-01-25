Головний психіатр ЗСУ Друзь збирався придбати віллу в Туреччині – ЗМІ

Головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя, якого нещодавно затримала Служба безпеки України через необґрунтовані активи на суму понад мільйон гривень, запідозрили у намірі придбати віллу в Туреччині за €650 тисяч. Про це повідомляють джерела «Главкома» в правоохоронних органах.

У спецслужбі зазначили, що протягом 2024 року Друзь двічі відвідував Туреччину. Там він нібито планував придбати триповерхову віллу з басейном, оплачуючи її хабарями. Під час цих поїздок психіатр активно листувався з рієлтором, який пропонував варіанти елітного житла.

У цій же країні мешкає прийомна донька Друзя. Для неї він придбав новеньку гібридну «Тойоту», зйомка покупки якої випадково зафіксувала його обличчя у відображенні скла.

📢 «Не шкодував Друзь грошей і на своїх собак. Лише за розкішний вольєр для їх утримання хабарник заплатив 300 тисяч гривень», — повідомляють джерела.

Додатково з’ясувалося, що дружина Друзя, Ольга Сєдова, родом із росії, але вже отримала українське громадянство. Її син, який є пасинком психіатра, мешкає у Києві, однак досі має російський паспорт.

21 січня СБУ затримала Олега Друзя, звинувативши його у набутті необґрунтованих активів на суму понад мільйон доларів. Під час обшуків у нього вилучили десятки тисяч доларів та євро готівкою.

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Наступного дня, 22 січня, під час слідчих дій у Друзя стався інсульт, через що його доставили до суду у супроводі швидкої.

Це не перший випадок, коли психіатр опинився в центрі корупційного скандалу. У 2017 році під час обшуків у його помешканні правоохоронці виявили килим, викладений гривнями. Судова справа триває досі.