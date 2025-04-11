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Колишнім суддям з Луганщини загрожує покарання за держзраду

Денис Молотов
Денис Молотов
Колишнім суддям з Луганщини загрожує покарання за держзраду

Двоє колишніх суддів з Луганщини обвинувачуються у злочинах проти основ національної безпеки України. Обвинувальні акти вже скеровано до суду за матеріалами Служби безпеки України (СБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомила пресслужба 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Ще у 2014 році обидві судді-зловмисниці перейшли на бік окупаційної адміністрації, публічно підтримавши збройну агресію рф.

⚖️ Одна з фігуранток здійснювала псевдосудочинство в так званому «Ровеньківському міському суді», де приймала рішення про незаконне ув’язнення українських патріотів та застосування до них примусових заходів — медичних та виховних.

❗ Із 2023 року вона є «суддею верховного суду лнр» та розглядає сфабриковані справи проти українських військовополонених.

⚖️ Інша обвинувачена працювала суддею Апеляційного суду Луганської області. У 2015 році увійшла до «робочої групи народної ради лнр», де розробляла проєкти псевдозаконів та «законодавчих актів лнр» за зразком законодавства рф.

Колишнім суддям з Луганщини загрожує покарання за держзраду

У 2020 році указом російського диктатора путіна її призначили «суддею верховного суду» на тимчасово окупованій території Луганщини.

🛑 Обидві фігурантки продовжують співпрацю з окупаційною владою, забезпечуючи функціонування її так званої «судової системи» на захоплених територіях України.

Слідчі ДБР, за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури, повідомили їм про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
  • ч. 2 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • ч. 1 ст. 111 – державна зрада.

📌 Операцію з викриття проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із ТУ ДБР в м. Краматорськ за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що колаборант на Луганщині, якого ще у 2015 році російські окупанти поставили на керівну посаду великого підприємства військово-промислового комплексу, постане перед судом за сприяння ворогу.

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