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Росіяни продовжують атаки з безпілотників по людях на Херсонщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни продовжують атаки з безпілотників по людях на Херсонщині

У результаті ворожих обстрілів, що сталися 6 жовтня на Херсонщині, постраждали четверо мирних жителів. Про це повідомила обласна прокуратура, вказуючи на продовження систематичних атак з боку армії рф за допомогою ствольної та реактивної артилерії, а також з безпілотників (БпЛА).

Зокрема, о 07:00 у Херсоні внаслідок атаки з дрона та скиду вибухівки отримав поранення 64-річний чоловік, який перебував на своєму подвір’ї.

Близько 08:30 поблизу села Орлове з безпілотників було атаковано маршрутне таксі з пасажирами, в результаті чого постраждала 50-річна жінка.

У селищі Станіслав також сталося скидання вибухівки з дрона, внаслідок чого поранень зазнали 53-річний чоловік та його 28-річний син. Медики надали потерпілим необхідну допомогу безпосередньо на місці події.

За цими фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) вже розпочато досудові розслідування.

👉 Нагадаємо, що протягом минулої доби під обстрілом опинилися 15 населених пунктів Херсонської області, включно з обласним центром. В результаті цих атак загинула одна людина, ще 15 – отримали поранення.

📌 Також раніше повідомлялось, що у суботу, 5 жовтня, в Дніпровському районі Херсона в результаті атаки з ворожого безпілотника (БпЛА) постраждали четверо мирних жителів.

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