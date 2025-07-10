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Херсонщина під постійними атаками: щонайменше шестеро поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Херсонщина під постійними атаками: щонайменше шестеро поранених

З самого ранку 10 липня російські загарбники продовжують атаки з дронів на Херсон та область. За даними Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА), постраждало щонайменше шестеро цивільних мешканців, серед яких — кілька літніх людей.

Унаслідок ранкової атаки поранення дістав 74-річний чоловік — у нього зафіксовано вибухову травму, ушкодження ніг і тулуба. Потерпілого госпіталізували у тяжкому стані.

Постраждав також 40-річний чоловік, який дістав вибухову травму та поранення ноги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

🔺 Близько 09:40 у Херсоні внаслідок чергової атаки дронів на Херсон поранення отримали ще троє цивільних. 27-річного чоловіка у тяжкому стані доправили до лікарні з пораненнями черевної порожнини та нижніх кінцівок. Дві жінки віком 69 і 76 років отримали уламкові поранення та вибухові травми. Їм надається медична допомога.

💥 Ще один інцидент стався орієнтовно об 11:00. Ворожий безпілотник скинув вибухівку на 46-річного чоловіка. У нього — важка вибухова травма, поранення обох ніг та ампутація гомілки. Постраждалого госпіталізовано.

🚑 Також до медиків звернулася 62-річна жінка, яка постраждала вночі під час обстрілу Дніпровського району. Вона отримала контузію та вибухову травму, її стан оцінюється як середньої тяжкості.

📍Крім того, біля села Червоний Маяк (Новорайська громада) під атаку російських дронів потрапив 39-річний чоловік. У нього виявили контузію та закриту черепно-мозкову травму. Було надано необхідну допомогу на місці.

👉 Нагадаємо, російські війська завдали масованого повітряного удару по Києву. Після запуску балістичних і крилатих ракет, у столиці виникли масштабні пожежі. Загинули двоє людей, зокрема 22-річна поліцейська. Ще понад десяток людей постраждали.

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