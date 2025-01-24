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На Львівщині російський дрон вдруге пошкодив будинок

Денис Молотов
Денис Молотов
На Львівщині російський дрон вдруге пошкодив будинок

На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого російського дрона типу «Shahed» пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Про це повідомив Максим Козицький, очільник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) в п’ятницю, 24 січня.

Як зазначив Козицький, минулої ночі область була атакована чотирма ворожими бойовими безпілотниками. «Воїни ППО та мобільні вогневі групи спрацювали на 100%. Всі ворожі цілі знищили», – наголосив він.

На Львівщині російський дрон вдруге пошкодив будинокЗа його словами, в одному із сіл Львівського району уламки дрона призвели до пошкодження житлового будинку, де вибито вікна та двері, а поблизу утворилася вирва діаметром чотири метри. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає.

Міський голова Львова Андрій Садовий уточнив, що «під час ранкової атаки ворожий дрон частково пошкодив приватний будинок та автомобіль у селі Підбірці Львівської громади».

На Львівщині російський дрон вдруге пошкодив будинок📢 «Біля цього ж будинку вже були прильоти у 2022 році. Вже вдруге вибуховою хвилею вибито вікна, частково пошкоджено дах і кімнати всередині. Поруч утворилася вирва», – повідомив мер Львова.

☝️ Нагадаємо, російські війська вночі 24 січня здійснили п’ять обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області. Внаслідок цього були пошкоджені підприємства, житлові будинки, магазин та лінії електропередач.

📌 Крім того, вранці у п’ятницю, 24 січня, окупанти атакували Київську область за допомогою ударних безпілотників. Через падіння уламків у двох населених пунктах виникли пожежі в десятиповерхівці та приватному будинку. Є загиблі та поранені.

👉 Також раніше стало відомо, що українські захисники завдали ударів за допомогою безпілотників по об’єктах у російських містах Рязань та Брянськ, які беруть участь у забезпеченні армії рф.

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