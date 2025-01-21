За провальну оборону Харківщини арештовано полковника Лапіна

Екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону взято під варту. Полковника Іллю Лапіна підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини в травні 2024 року під час наступу російських окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал “Суспільне Харків” у вівторок, 21 січня.

📢 «Підозрюваному у справі про неналежну оборону на Харківщині Іллі Лапіну обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб», – зазначено в повідомленні.

Наразі триває судове засідання щодо визначення запобіжного заходу для генерала Юрія Галушкіна.

Раніше стало відомо, що Печерський районний суд Києва у вівторок розглядає питання щодо запобіжного заходу для кількох високопосадовців ЗСУ. Серед обвинувачуваних – двоє генералів і один полковник. Їхні дії, за версією слідства, стали причиною втрати контролю над частиною Харківської області під час наступу російських окупантів у травні минулого року.

☝️ Нагадаємо, 21 січня СБУ повідомила про затримання двох генералів і полковника Збройних Сил України. Їх усіх підозрюють у тому, що вони не забезпечили ефективний захист Харківської області під час ворожого наступу.

📌 Також раніше було повідомлено, що Служба безпеки України затримала колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Анни Київської. Наразі триває перевірка можливої наявності корупційних схем у бригаді, зокрема щодо відбору військових для проходження навчання за кордоном. Також перевіряються відомості стосовно можливих «схем» щодо випадків ухилення від виконання обов’язків служби за грошову винагороду.