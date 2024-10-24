Керівниця податкової на Сумщині Хотенко заявляє, що «страждає від інформаційної атаки»

Олена Хотенко, керівниця податкової служби Сумської області та депутатка Рівненської міської ради від партії «Слуга народу», заявила, що стала об’єктом інформаційної атаки через її декларацію про доходи. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

📢 «Атака прямо пов’язана з моїм призначенням на Сумщині. Замовники чітко сигналізують, щоб я перестала займатися роботою, яку вже почала. Ну що ж, поки ви мене призупинили. Але водночас додали упевненості, що діяла правильно. А тому нічого у вас не вийде! До ваших діянь просто буде прикута увага тепер вже усієї України», — написала Хотенко.

Чиновниця підкреслила, що вся інформація в її декларації багато років тому була перевірена антикорупційними органами. Вона також оголосила про заплановану пресконференцію, під час якої надасть відповіді на всі питання журналістів. «Мені немає чого приховувати», — запевнила Хотенко.

Нагадаємо, що 22 жовтня в «Українській правді» вийшла колонка голови Антикорупційного центру «Межа» Мартини Богуславець. У матеріалі йшлося про те, що у 2018 році Хотенко взяла в борг 2,8 мільйона гривень у свого 12-річного сина, згідно з декларацією. Крім того, вона отримала в подарунок дві квартири у Рівному та Києві. Також, нібито, значно занизила вартість частини будинку свого чоловіка в Рівненській області (вказавши 30 тисяч гривень замість реальних 10,8 мільйона гривень).

23 жовтня податкова служба повідомила про початок перевірки достовірності даних у декларації Хотенко та тимчасово відсторонила її від посади.

📌 Схожі випадки відбулися і з іншими високопосадовцями. 20 жовтня голова Полтавського Бюро економічної безпеки задекларував літак, кілька мільйонів доларів і 30 земельних ділянок.

📌 А 4 жовтня керівницю Хмельницької МСЕК і її сина звинуватили в незаконному збагаченні — у їхньому будинку було вилучено близько 6 мільйонів доларів, елітні прикраси та документи, які можуть вказувати на відмивання коштів через бізнес-проєкти.