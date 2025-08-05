Катування 9-річної дівчинки: матір постане перед судом

До суду скеровано обвинувальний акт проти 31-річної мешканки Іллінецької громади Вінницької області, яку підозрюють у систематичному знущанні з власної 9-річної доньки. Про це вівторок, 5 серпня, повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що у період з жовтня по грудень 2024 року жінка неодноразово вчиняла над дитиною фізичне та психологічне насильство. Відомо, що обвинувачена била дівчинку руками та палицею, штовхала її, при цьому ображала, погрожувала й ізолювала.

Особливо жорстокі епізоди насильства зафіксовано на початку грудня – 4 та 7 числа. Як з’ясувалося, саме в ці дні мати завдала доньці численні удари. Причиною стала, за її словами, невиконане домашнє завдання. Внаслідок побиття дитина отримала забої обличчя, тулуба, кінцівок.

Однак у прокуратурі підкреслюють, що справа не обмежується лише фізичними ушкодженнями. Під час розслідування враховано і серйозні психологічні наслідки, яких зазнала постраждала. Дитина стала емоційно замкненою, виявляє ознаки соціальної ізоляції, страху та сильного емоційного виснаження.

Після повідомлення про знущання, правоохоронні органи оперативно втрутилися у ситуацію. Дівчинку вилучили з небезпечного середовища, і наразі вона перебуває під опікою фахівців та у безпечних умовах, повідомили в ОГП.

Правова кваліфікація дій обвинуваченої – катування, передбачене відповідною статтею Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією цієї статті, жінці загрожує позбавлення волі строком до шести років.

Цей випадок став черговим шокуючим епізодом жорстокого поводження з дітьми, що трапляються в суспільстві. Раніше, у Калуші Івано-Франківської області, було повідомлено про вбивство трирічної дівчинки, яке скоїла її 32-річна мати.

☝️ Також нагадаємо, що на Закарпатті четверо підлітків напали на 46-річну жінку, яку зустріли на вулиці, зґвалтували її та пограбували, після чого зникли з місця злочину. Правоохоронці затримали трьох із цих покидьків.