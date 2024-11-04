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Канада вже передала Україні систему ППО NASAMS

Денис Молотов
Денис Молотов
Канада вже передала Україні систему ППО NASAMS

Канада вже передала Україні першу із замовлених систем ППО NASAMS. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, що відбулася в понеділок, 4 листопада. Повідомив Зеленський у своєму Телеграм-каналі.

📢 «Прем’єр-міністр повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року», – зазначив Зеленський у своєму повідомленні в Telegram.

Також, за словами Зеленського, під час розмови обговорювалися питання подальшої військової підтримки України, ситуація на фронті, а також участь Північної Кореї у війні проти України.

Шостий президент України висловив вдячність Трюдо за успішну конференцію, проведену в Монреалі 30–31 жовтня, яка була присвячена четвертому пункту Формули миру – звільненню полонених та депортованих осіб. Наступним кроком має стати підготовка підсумкового документа – Плану миру – на основі всіх тематичних конференцій.

📢 «На полях конференції наша делегація представила Джастіну План перемоги, і сьогодні він підтвердив його підтримку», – зазначив Зеленський.

Крім того, обговорювалися питання організації другого Саміту миру та можливості залучення до нього країн Глобального Півдня. Лідери також узгодили подальшу співпрацю в рамках головування Канади в G7 наступного року.

☝️ Нагадаємо, що ще у січні 2023 року Канада пообіцяла надати Україні систему NASAMS. Через рік стало відомо про труднощі з постачанням цієї системи.

📌 Також раніше повідомлялось, що США цьогоріч профінансували створення 800 мобільних вогневих груп для боротьби з російськими ударними БпЛА типу «шахед». Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджіт Брінк.

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