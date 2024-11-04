Канада вже передала Україні систему ППО NASAMS

Канада вже передала Україні першу із замовлених систем ППО NASAMS. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, що відбулася в понеділок, 4 листопада. Повідомив Зеленський у своєму Телеграм-каналі.

📢 «Прем’єр-міністр повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року», – зазначив Зеленський у своєму повідомленні в Telegram.

Також, за словами Зеленського, під час розмови обговорювалися питання подальшої військової підтримки України, ситуація на фронті, а також участь Північної Кореї у війні проти України.

Шостий президент України висловив вдячність Трюдо за успішну конференцію, проведену в Монреалі 30–31 жовтня, яка була присвячена четвертому пункту Формули миру – звільненню полонених та депортованих осіб. Наступним кроком має стати підготовка підсумкового документа – Плану миру – на основі всіх тематичних конференцій.

📢 «На полях конференції наша делегація представила Джастіну План перемоги, і сьогодні він підтвердив його підтримку», – зазначив Зеленський.

Крім того, обговорювалися питання організації другого Саміту миру та можливості залучення до нього країн Глобального Півдня. Лідери також узгодили подальшу співпрацю в рамках головування Канади в G7 наступного року.

☝️ Нагадаємо, що ще у січні 2023 року Канада пообіцяла надати Україні систему NASAMS. Через рік стало відомо про труднощі з постачанням цієї системи.

📌 Також раніше повідомлялось, що США цьогоріч профінансували створення 800 мобільних вогневих груп для боротьби з російськими ударними БпЛА типу «шахед». Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджіт Брінк.