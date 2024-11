США профінансували створення 800 мобільних вогневих груп ППО

США цьогоріч профінансували створення 800 мобільних вогневих груп для боротьби з російськими ударними БпЛА типу «шахед». Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджіт Брінк. Свою заяву дипломатка зробила 3 листопада на платформі X (колишній Twitter).

Новостворені мобільні вогневі групи діють на основі Державної прикордонної служби та Національної поліції України. Як уточнила пані посол США, на 1 листопада, створення цих груп вже дало позитивні результати. Ними було знищено понад 200 ворожих дронів.

.@ng_ukraine & @DPSU_ua Mobile Fire Teams are saving lives with their successful work protecting people and critical infrastructure being attacked by Russia. Proud that @StateINL has funded 800 of these teams which have shot down over 200 drones since Jan 1, 2024. pic.twitter.com/d4HlLoEJ1V

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 3, 2024