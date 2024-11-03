США профінансували створення 800 мобільних вогневих груп ППО

США цьогоріч профінансували створення 800 мобільних вогневих груп для боротьби з російськими ударними БпЛА типу «шахед». Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджіт Брінк. Свою заяву дипломатка зробила 3 листопада на платформі X (колишній Twitter).

Новостворені мобільні вогневі групи діють на основі Державної прикордонної служби та Національної поліції України. Як уточнила пані посол США, на 1 листопада, створення цих груп вже дало позитивні результати. Ними було знищено понад 200 ворожих дронів.

.@ng_ukraine & @DPSU_ua Mobile Fire Teams are saving lives with their successful work protecting people and critical infrastructure being attacked by Russia. Proud that @StateINL has funded 800 of these teams which have shot down over 200 drones since Jan 1, 2024. pic.twitter.com/d4HlLoEJ1V — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 3, 2024

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що начальник відділу зв’язків з громадськістю Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що частину військових з Повітряних сил ЗСУ дійсно переводять у піхоту, проте, за його словами, рівень збиття російських безпілотників не знизився. Оскільки безпілотники збивають не лише Повітряні сили, а всі Сили оборони України. За його словами, відсоток збиття «шахедів» залишається стабільним.

📌 Також раніше глава Пентагону зазначив, що можливе залучення військових із КНДР у війні на боці росії може спричинити посилення підтримки України з боку західних шановних партнерів.