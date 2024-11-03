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ВІЙНАЕКОНОМІКА

США профінансували створення 800 мобільних вогневих груп ППО

Денис Молотов
Денис Молотов
США профінансували створення 800 мобільних вогневих груп ППО

США цьогоріч профінансували створення 800 мобільних вогневих груп для боротьби з російськими ударними БпЛА типу «шахед». Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджіт Брінк. Свою заяву дипломатка зробила 3 листопада на платформі X (колишній Twitter).

Новостворені мобільні вогневі групи діють на основі Державної прикордонної служби та Національної поліції України. Як уточнила пані посол США, на 1 листопада, створення цих груп вже дало позитивні результати. Ними було знищено понад 200 ворожих дронів.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що начальник відділу зв’язків з громадськістю Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що частину військових з Повітряних сил ЗСУ дійсно переводять у піхоту, проте, за його словами, рівень збиття російських безпілотників не знизився. Оскільки безпілотники збивають не лише Повітряні сили, а всі Сили оборони України. За його словами, відсоток збиття «шахедів» залишається стабільним.

📌 Також раніше глава Пентагону зазначив, що можливе залучення військових із КНДР у війні на боці росії може спричинити посилення підтримки України з боку західних шановних партнерів.

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