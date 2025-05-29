Четвер, 29 Травня, 2025
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Канада готується приєднатися до програми ReArm Europe

Денис Молотов
Денис Молотов
Канада готується приєднатися до програми ReArm Europe

Канада має намір приєднатися до масштабного європейського оборонного проєкту до 1 липня. Цей крок стане спробою зменшити залежність країни від США у питанні озброєнь та постачання боєприпасів. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомив про відповідні плани уряду під час інтерв’ю телеканалу CBC. Він прокоментував основні положення урядової заяви щодо участі в програмі ReArm Europe.

За його словами, нині 75% усіх оборонних капіталовкладень Канади спрямовуються саме до Сполучених Штатів, що він охарактеризував як «нерозумний» підхід.

📢 «Сімдесят п’ять центів з кожного долара капітальних витрат на оборону йдуть до США. Це нерозумно», – сказав Карні.

Під час розмов із журналістом Девідом Кокрейном Карні уточнив, що переговори з Європейським Союзом щодо приєднання до ініціативи ведуться з моменту його приходу на посаду. Програма передбачає інвестування європейськими державами 1,25 трильйона доларів у власний оборонний сектор протягом п’яти років.

📢 «Ми досягаємо значного прогресу в цьому питанні, і до Дня Канади ми хотіли б бачити щось конкретне», — зазначив глава канадського уряду.

☝️ Заява Карні пролунала невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп через платформу Truth Social повідомив про переговори щодо можливої участі Канади в американській системі ПРО «Золотий купол». За його словами, вартість підключення для Оттави може скласти 61 мільярд доларів. Водночас він додав, що у випадку перетворення Канади на 51-й штат — це обійдеться їй у нуль.

Під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті Карні чітко дав зрозуміти, що Канада не має наміру змінювати свій державний статус або інтегруватися у Сполучені Штати.

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