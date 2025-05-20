Канада, Британія та Франція погрожують Ізраїлю санкціями через дії в Газі

Канада, Велика Британія та Франція виступили зі спільною заявою, в якій засудили ізраїльські військові дії в секторі Гази та пригрозили санкціями Ізраїлю у відповідь на блокування гуманітарної допомоги.

📢 «Ми рішуче виступаємо проти розширення військових операцій Ізраїлю в Газі. Рівень людських страждань у Газі є нестерпним. Заява про те, що Ізраїль дозволить доставку базової кількості продуктів харчування в Газу, є абсолютно недостатньою», – йдеться у зверненні.

У документі зазначено, що ситуація з гуманітарною допомогою невпинно погіршується, а дії Ізраїлю щодо її обмеження країни-автори заяви вважають порушенням міжнародного гуманітарного права.

📢 «Ми закликаємо уряд Ізраїлю припинити свої військові операції в Газі та негайно дозволити доставку гуманітарної допомоги. Це має включати взаємодію з ООН для забезпечення повернення до доставки допомоги відповідно до гуманітарних принципів», – наголосили представники трьох держав.

👉 Окремо Канада, Велика Британія та Франція розкритикували заяви деяких ізраїльських урядовців про можливе примусове переселення палестинців. У спільній позиції наголошується, що такі дії становлять порушення норм міжнародного гуманітарного права.

📍 Нагадаємо, нещодавно Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про початок першої фази масштабної операції в Газі під назвою «Колісниця Гедеона», що передбачає активізацію бойових дій у регіоні. В ізраїльському командуванні підкреслили, що армія діє в межах стратегії захисту громадян Ізраїлю та реалізації політичних рішень керівництва.