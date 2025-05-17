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Ізраїль почав перший етап масштабного наступу в Газі

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль почав перший етап масштабного наступу в Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про старт першого етапу масштабної операції в секторі Гази під назвою «Колісниця Гедеона». Про це у п’ятницю, 16 травня, повідомило видання The Times of Israel з посиланням на заяву військових.

📢 «За минулу добу ЦАХАЛ розпочав масштабні атаки й мобілізував сили для захоплення стратегічних районів в секторі Газа, в рамках перших кроків операції “Колісниця Гедеона” і розширення кампанії в Газі, для досягнення всіх цілей війни в Газі, включаючи звільнення заручників і розгром ХАМАСу», — йдеться у повідомленні.

В ізраїльському командуванні підкреслили, що армія діє в межах стратегії захисту громадян Ізраїлю та реалізації політичних рішень керівництва.

Згідно з коментарями ізраїльських посадовців, мета операції полягає у повному завоюванні сектора Гази, утриманні територій, переміщенні палестинського цивільного населення на південь, ліквідації впливу ХАМАС та блокуванні їхнього доступу терористів до гуманітарної допомоги.

ЦАХАЛ також оприлюднив відео з ударами по військових об’єктах ХАМАСу в межах цієї операції.

⚠️ Наступ відбувається на тлі того, що ХАМАС досі утримує близько 57 заручників із загальної кількості близько 250 осіб. Їх захопили під час нападу 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинули близько 1 200 ізраїльтян.

Новий етап ескалації збігається з регіональним візитом президента США Дональда Трампа. Він відвідав Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ, але не завітав до Ізраїлю.

📌 Раніше військовий кабінет Ізраїлю схвалив план розширення операції в Газі. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу наголосив, що кампанія триватиме доти, доки не буде досягнуто головних цілей — знищення ХАМАСу та повернення всіх заручників.

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