Ізраїль почав перший етап масштабного наступу в Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про старт першого етапу масштабної операції в секторі Гази під назвою «Колісниця Гедеона». Про це у п’ятницю, 16 травня, повідомило видання The Times of Israel з посиланням на заяву військових.

📢 «За минулу добу ЦАХАЛ розпочав масштабні атаки й мобілізував сили для захоплення стратегічних районів в секторі Газа, в рамках перших кроків операції “Колісниця Гедеона” і розширення кампанії в Газі, для досягнення всіх цілей війни в Газі, включаючи звільнення заручників і розгром ХАМАСу», — йдеться у повідомленні.

В ізраїльському командуванні підкреслили, що армія діє в межах стратегії захисту громадян Ізраїлю та реалізації політичних рішень керівництва.

Згідно з коментарями ізраїльських посадовців, мета операції полягає у повному завоюванні сектора Гази, утриманні територій, переміщенні палестинського цивільного населення на південь, ліквідації впливу ХАМАС та блокуванні їхнього доступу терористів до гуманітарної допомоги.

ЦАХАЛ також оприлюднив відео з ударами по військових об’єктах ХАМАСу в межах цієї операції.

במהלך היממה האחרונה צה”ל החל בתקיפות נרחבות והניע כוחות לתפיסת שטחים שולטים בשטח רצועת עזה, זאת כחלק ממהלכי הפתיחה למבצע “מרכבות גדעון” והרחבת המערכה בעזה, להשגת כל מטרות המלחמה בעזה, לרבות שחרור החטופים והכרעת החמאס. כוחות צה”ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול בכדי להגן על אזרחי ישראל… pic.twitter.com/WtK8Iy6XyG — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 16, 2025

⚠️ Наступ відбувається на тлі того, що ХАМАС досі утримує близько 57 заручників із загальної кількості близько 250 осіб. Їх захопили під час нападу 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинули близько 1 200 ізраїльтян.

Новий етап ескалації збігається з регіональним візитом президента США Дональда Трампа. Він відвідав Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ, але не завітав до Ізраїлю.

📌 Раніше військовий кабінет Ізраїлю схвалив план розширення операції в Газі. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу наголосив, що кампанія триватиме доти, доки не буде досягнуто головних цілей — знищення ХАМАСу та повернення всіх заручників.