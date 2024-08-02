Камала Гарріс – кандидат демократів на пост президента США

Демократична партія під час голосування офіційно обрала свого кандидата на президентських виборах у США 2024 року. Віцепрезидент Камала Гарріс стала їхнім претендентом, повідомляє The Washington Post у п’ятницю, 2 серпня.

На голосуванні, яке проводилося серед близько 4000 делегатів, виділених під час праймериз від Демократичної партії, Гарріс підтримали 3923 представники демократів.

Для офіційного висування на вибори Гарріс потрібно було отримати мінімум 1976 голосів.

Як ми вже повідомляли раніше, після початку передвиборчої кампанії Камали Гарріс вартість акцій соціальної мережі Truth Social, яка належить колишньому президенту Дональду Трампу, знизилася на 900 мільйонів доларів.

👉 Зазначимо, що Камала Гарріс зібрала на свою президентську кампанію вдвічі більше коштів, ніж Дональд Трамп.

📌Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Японія вперше передасть США ракети-перехоплювачі для систем ЗРК «Patriot».