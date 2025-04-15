Вівторок, 15 Квітня, 2025
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З 1 травня змінено терміни підготовки «обмежено придатних» — Генштаб

Денис Молотов
Денис Молотов
З 1 травня змінено терміни підготовки «обмежено придатних» — Генштаб

Від 1 травня в Україні змінюється підхід до базової загальної військової підготовки (БЗВП) для осіб, яких військово-лікарські комісії (ВЛК) визнають «обмежено придатними». Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що оновлена програма БЗВП розроблена спеціально для військовослужбовців, які проходитимуть службу в тилу — в частинах забезпечення, охорони, в ТЦК та СП, навчальних закладах, медичних підрозділах, логістиці, зв’язку та охороні.

У Генштабі наголосили, що ці зміни покликані зменшити навантаження на особовий склад, який не залучається до бойових дій. Але ж він є важливою опорою тилової інфраструктури.

Йдеться саме про колишню категорію «обмежено придатних», які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК).

🧾 Відповідно до нової програми:
  • термін підготовки скорочується до одного місяця (замість 45 днів);
  • знижуються фізичні навантаження;
  • формуються окремі навчальні підрозділи — роти або взводи — для цієї категорії призовників.

📌 Зміни стосуватимуться не лише новопризваних, але й тих, хто вже проходив підготовку раніше. Зокрема, випускників кафедр військової підготовки або військовозобов’язаних, які змушені повторно проходити БЗВП через зміну місця служби чи інших обставин.

☝️ Нагадаємо, що в Україні також змінено порядок бронювання військовозобов’язаних від мобілізації. Нові правила стосуються як окремих галузей економіки, так і загальних механізмів відстрочки для підприємств критичної інфраструктури.

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