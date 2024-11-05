Кабінет Міністрів відновить контроль за якістю й обігом ліків

Кабінет Міністрів відновить контроль за якістю лікарських засобів та дотриманням ліцензійних умов для їх виробництва, продажу та імпорту з 1 січня 2025 року. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у вівторок, 5 листопада.

На засіданні Кабміну було ухвалено зміни до постанови КМУ від 13 березня 2022 року № 303:

«Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».

📢 «Передбачено відновлення з 01.01.2025 року здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням субʼєктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ. Також розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою КМУ від 06.04.2016 № 282», – зазначається у повідомленні.

Окрім того, уряд відновить державний нагляд за:

Дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності для виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та їх імпорту. Але за винятком активних фармацевтичних інгредієнтів, що передбачено постановою Кабміну від 30 листопада 2016 року № 929.

☝️ Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я нещодавно затвердило правила призначення лікарських засобів на основі медичного канабісу, що виготовляються в умовах аптеки.

📌 Раніше повідомлялось, що ЄС наполягає на запровадженні в Україні стандартів питної води. Але таке рішення може виявити, що майже вся вода в країні відповідає лише технічним нормам.