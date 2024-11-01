Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт ліквідації МСЕК

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає ліквідацію застарілої корупційної системи медико-соціальної експертизи (МСЕК). Раді пропонується замінити її ухвалою закону, який цифровізує систему оцінювання на базі провідних медичних закладів. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у п’ятницю, 1 листопада.

📢 «Ми повністю поділяємо невдоволення застарілою, недружньою до людей і великою мірою корумпованою системою МСЕК. Настав час замінити її новою, що буде базуватися на інших принципах. Людина, яка живе з порушеннями функціональності, повинна отримати від держави підтримку, що дозволить їй нормально жити, працювати і бути повністю інтегрованою в життя суспільства. Це має робитися у зручний для людини і прозорий спосіб. Закріплена у проєкті закону реформа МСЕК – перший і ключовий етап втілення цього бачення», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Законопроєкт пропонує замінити поняття «медико-соціальна експертиза» на «оцінювання повсякденного функціонування особи».

Відповідно до документа законопроєкту, з 1 січня 2025 року замість МСЕК почнуть діяти експертні команди, які займатимуться оцінюванням повсякденних функціональних можливостей людини. Ці команди складатимуться з досвідчених лікарів та працюватимуть у багатопрофільних медичних закладах із наявністю мультидисциплінарних реабілітаційних команд.

МОЗ наголошує, що ці лікарні будуть устатковані всім необхідним для об’єктивного оцінювання та додаткового обстеження. Вони мають у штаті достатню кількість профільних фахівців, з яких можна буде формувати команди, виходячи з потреб кожного окремого пацієнта. Для зручності передбачено як очний, так і заочний формат обстежень, а за потреби лікарі зможуть виїхати до пацієнта.

Нова система буде повністю цифровізованою, що дозволить лікарю направити справу на оцінювання в електронному вигляді, а результати оцінювання автоматично надходитимуть до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери для подальших кроків з реабілітації та, в разі необхідності, призначення державної допомоги та виплати.

📢 «Цифровізація також запобігатиме корупції та іншим зловживанням. Наприклад, лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт – імен лікарів, які оцінюватимуть його функціональність. Це виключить можливість попередніх корупційних домовленостей, зокрема й таких, про які останнім часом стало відомо», – зазначили у МОЗ.

Законопроєктом передбачено цілий ряд нововведень, спрямованих на модернізацію процесу оцінювання функціонального стану пацієнтів.

Відтепер лікарсько-консультативні комісії (ЛКК) більше не будуть потрібні, оскільки оцінювання зможуть ініціювати лікуючі лікарі, а для військовослужбовців — лікарі ВЛК на підставі чітких критеріїв за допомогою електронної системи.

Також законопроєкт передбачає можливість залучення до процесу оцінювання повноважного представника пацієнта, наприклад, лікаря, який може детально пояснити стан і потреби свого пацієнта.

Чітко визначено, які фахівці мають право проводити оцінювання, а які — ні. Крім того, передбачено механізми оскарження рішень експертних команд, що забезпечує прозорість та об’єктивність процесу.

Фінансування нової системи оцінювання здійснюватиметься через Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

📢 «Законопроєкт, розроблений МОЗ, закладає основи оцінювання повсякденного функціонування. Подальший шлях пацієнта після проведення медичного оцінювання відбуватиметься відповідно до змін, що будуть впроваджені в соціальній, освітній сферах, сфері зайнятості та передбачатимуть механізми отримання необхідних послуг», – зазначили у відомстві.

☝️ Нагадаємо, що після низки гучних корупційних скандалів в Україні вирішено ліквідувати систему МСЕК. Шостий президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ, згідно з яким функції МСЕК перейдуть до визначених лікарень.

📌 Також було повідомлено, що Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності тепер виконуватиме обов’язки центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).