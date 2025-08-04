Понеділок, 4 Серпня, 2025
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Ймовірна донька путіна розповіла про еміграцію

Денис Молотов
Денис Молотов
Ймовірна донька путіна розповіла про еміграцію

Ймовірна позашлюбна донька російського диктатора володимира путіна — Луїза Розова — вперше публічно розповіла про своє життя після еміграції з росії. Дівчина, яку вважають дочкою путіна і Світлани Кривоногих, відкрито заявила про втрату ідентичності, самотність та відчуття провини за дії своєї сім’ї. Про це 4 серпня повідомило німецьке видання Bild.

Хто така Луїза Розова?

Луїза Розова (справжнє ім’я — Єлизавета Кривоногих) народилася 3 березня 2003 року у Санкт-Петербурзі. Її матір, Світлана Кривоногих, згідно з численними журналістськими розслідуваннями, є колишньою партнеркою володимира путіна. Саме після народження дівчини Кривоногих різко поліпшила своє матеріальне становище, ставши власницею нерухомості, офшорів та рахунків у європейських банках.

📌 У свідоцтві про народження Луїзи батько не вказаний, однак по батькові зазначено — Володимирівна.

Еміграція до Франції та нове життя

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року Розова зникла з публічного простору. Вона видалила свої фото з соцмереж, припинила публікації та змінила акаунти.

❗️Згодом стало відомо, що вона переїхала до Франції, де вступила до престижної мистецької академії ICART у Парижі. Там вона займалася кураторством антивоєнних виставок і брала участь у галерейній діяльності, однак публічно жодного разу не згадувала про війну в Україні чи зв’язок зі своєю сім’єю.

📸 «Так чудово знову показати світу своє обличчя»

У 2025 році Луїза вперше за довгий час оприлюднила власне селфі у соцмережах та емоційний допис:

📢 «Так чудово знову показати світу своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє», — написала вона.

Хоча імені путіна у її словах не згадано, підтекст очевидний. Вперше за багато років вона публічно визнала, що відчуває тягар родинного походження.

👤 «Я живу у золотій клітці»

Розова зізналася, що після еміграції залишила росію «без плану» і розірвала більшість соціальних зв’язків.

📢 «Я більше не можу пройтися улюбленим Петербургом. Живу у золотій клітці. Мене не приймають там, де я народилася, і не приймають тут, де я намагаюся почати з нуля», — зазначила дівчина.

Водночас вона підкреслює, що її ідентичність ніколи не була вибором.

🎭 Раніше — життя в розкоші та мовчання

До 2022 року Луїза активно вела Instagram, де публікувала фото з дизайнерським одягом, поїздки приватними літаками, роботу діджеєм у престижних клубах Санкт-Петербурга. Цей спосіб життя неодноразово критикувала російська опозиція — особливо на тлі злиднів і політичних репресій у рф.

Після повномасштабної війни вона перестала публікувати пости та зникла з радара соцмереж.

🎨 Конфлікт у мистецькому середовищі

Навіть за кордоном Луїзі не вдається уникнути тіні свого походження. У червні 2025 року російська художниця в еміграції Анастасія Родіонова публічно відмовилась співпрацювати з паризькою галереєю, де антивоєнний проєкт курувала Розова.

📢 «Я не можу працювати з людиною, яка безпосередньо отримала вигоду від російського режиму», — заявила Родіонова.

Реакція Розової не забарилася:

📢 «Я справді винна у діях своєї сім’ї, яка навіть не чує мене?», — написала вона в Instagram.

Bild поспілкувалося з кількома студентами академії ICART та людьми з мистецького середовища. Більшість з них характеризують Розову як «дружню, скромну, дуже талановиту».

📢 «Дуже мила дівчина. Хіба вона винна в тому, хто її батьки?», — зазначив один зі співрозмовників.

 Спроба змінити своє ім’я та імідж

📉 У соцмережах Розова нині критикує матеріалізм, обожнювання брендів, світ глянцю. Вона, начебто, намагається дистанціюватися від «інстаграмного» минулого.

Багато її публікацій мають антивоєнний підтекст, хоча прямих закликів чи критики Путіна вона так і не опублікувала.

👉 Нагадаємо, що імперські амбіції путіна були сформовані ще до його приходу до влади. Про це свідчать архівні документи, знайдені в Міністерстві закордонних справ Німеччини

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