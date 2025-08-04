Ймовірна донька путіна розповіла про еміграцію

Ймовірна позашлюбна донька російського диктатора володимира путіна — Луїза Розова — вперше публічно розповіла про своє життя після еміграції з росії. Дівчина, яку вважають дочкою путіна і Світлани Кривоногих, відкрито заявила про втрату ідентичності, самотність та відчуття провини за дії своєї сім’ї. Про це 4 серпня повідомило німецьке видання Bild.
Хто така Луїза Розова?
Луїза Розова (справжнє ім’я — Єлизавета Кривоногих) народилася 3 березня 2003 року у Санкт-Петербурзі. Її матір, Світлана Кривоногих, згідно з численними журналістськими розслідуваннями, є колишньою партнеркою володимира путіна. Саме після народження дівчини Кривоногих різко поліпшила своє матеріальне становище, ставши власницею нерухомості, офшорів та рахунків у європейських банках.
📌 У свідоцтві про народження Луїзи батько не вказаний, однак по батькові зазначено — Володимирівна.
Еміграція до Франції та нове життя
Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року Розова зникла з публічного простору. Вона видалила свої фото з соцмереж, припинила публікації та змінила акаунти.
❗️Згодом стало відомо, що вона переїхала до Франції, де вступила до престижної мистецької академії ICART у Парижі. Там вона займалася кураторством антивоєнних виставок і брала участь у галерейній діяльності, однак публічно жодного разу не згадувала про війну в Україні чи зв’язок зі своєю сім’єю.
📸 «Так чудово знову показати світу своє обличчя»
У 2025 році Луїза вперше за довгий час оприлюднила власне селфі у соцмережах та емоційний допис:
📢 «Так чудово знову показати світу своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє», — написала вона.
Хоча імені путіна у її словах не згадано, підтекст очевидний. Вперше за багато років вона публічно визнала, що відчуває тягар родинного походження.
👤 «Я живу у золотій клітці»
Розова зізналася, що після еміграції залишила росію «без плану» і розірвала більшість соціальних зв’язків.
📢 «Я більше не можу пройтися улюбленим Петербургом. Живу у золотій клітці. Мене не приймають там, де я народилася, і не приймають тут, де я намагаюся почати з нуля», — зазначила дівчина.
Водночас вона підкреслює, що її ідентичність ніколи не була вибором.
🎭 Раніше — життя в розкоші та мовчання
До 2022 року Луїза активно вела Instagram, де публікувала фото з дизайнерським одягом, поїздки приватними літаками, роботу діджеєм у престижних клубах Санкт-Петербурга. Цей спосіб життя неодноразово критикувала російська опозиція — особливо на тлі злиднів і політичних репресій у рф.
Після повномасштабної війни вона перестала публікувати пости та зникла з радара соцмереж.
🎨 Конфлікт у мистецькому середовищі
Навіть за кордоном Луїзі не вдається уникнути тіні свого походження. У червні 2025 року російська художниця в еміграції Анастасія Родіонова публічно відмовилась співпрацювати з паризькою галереєю, де антивоєнний проєкт курувала Розова.
📢 «Я не можу працювати з людиною, яка безпосередньо отримала вигоду від російського режиму», — заявила Родіонова.
Реакція Розової не забарилася:
📢 «Я справді винна у діях своєї сім’ї, яка навіть не чує мене?», — написала вона в Instagram.
Bild поспілкувалося з кількома студентами академії ICART та людьми з мистецького середовища. Більшість з них характеризують Розову як «дружню, скромну, дуже талановиту».
📢 «Дуже мила дівчина. Хіба вона винна в тому, хто її батьки?», — зазначив один зі співрозмовників.
Спроба змінити своє ім’я та імідж
📉 У соцмережах Розова нині критикує матеріалізм, обожнювання брендів, світ глянцю. Вона, начебто, намагається дистанціюватися від «інстаграмного» минулого.
Багато її публікацій мають антивоєнний підтекст, хоча прямих закликів чи критики Путіна вона так і не опублікувала.
👉 Нагадаємо, що імперські амбіції путіна були сформовані ще до його приходу до влади. Про це свідчать архівні документи, знайдені в Міністерстві закордонних справ Німеччини