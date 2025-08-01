Імперські амбіції путіна щодо Криму, України ще з 90-х

Імперські амбіції путіна були сформовані ще до його приходу до влади. Про це свідчать архівні документи, знайдені в Міністерстві закордонних справ Німеччини, пише Spiegel, на яке посилається РБК-Україна у п’ятницю, 1 серпня. Ці архівні матеріали вказують на його територіальні зазіхання на Український Крим, східну частину України та північ Казахстану.

📄 Згідно з матеріалами, ще у січні 1994 року тодішній перший заступник голови уряду Санкт-Петербурга володимир путін висловлював ідеї про «повернення» Криму, східної частини України та півночі Казахстану до складу рф.

📌 14 січня того року німецький генеральний консул у Санкт-Петербурзі задокументував слова путіна. Майбутній диктатор заявляв про те, що вищезгадані території «віддавна належали росії».

☝️ Консул також зауважив, що путін активно використовував націоналістичну риторику, яка, за словами дипломата, є малозрозумілою для німецької аудиторії.

Архівні дані підтверджують, що експансіоністські ідеї нинішнього російського диктатора путіна не виникли на тлі подій 2014 або 2022 років. Вони почали формуватись значно раніше — ще задовго до анексії Криму, агресії на Донбасі та повномасштабного вторгнення в Україну.

📌 Нагадаємо, що 31 липня Нікарагуа офіційно визнала тимчасово окуповані рф території — Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області — частиною росії. Відповідний лист направив лідер Нікарагуа Даніель Ортега президенту рф.

❗️ Також нещодавно МЗС України засудило візит послів Бурунді, Гвінеї та Чаду до окупованого Криму. Було вказано на можливі санкції для країн, що підтримують порушення міжнародного права.

👉 Під час телефонної розмови 3 липня російський диктатор володимир путін заявив президенту США Дональду Трампу, що протягом наступних 60 днів планує нову ескалацію війни на сході України.