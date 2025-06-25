Четвер, 26 Червня, 2025
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Ізраїль заявив в ООН про рішучу відповідь на дії Ірану

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль заявив в ООН про рішучу відповідь на дії Ірану

Ізраїль рішуче відповість на будь-які порушення припинення вогню з боку Ірану. Про це заявив постійний представник Ізраїлю в ООН Дані Данон під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє телеканал CNN.

📢 «Ізраїль завдав серйозного удару Ірану своїми атаками на об’єкти іранського режиму», — наголосив дипломат, підкресливши, що країна не залишить без відповіді порушення перемир’я.

Представник Ізраїлю в ООН також подякував президенту США Дональду Трампу за посередництво у врегулюванні конфлікту:

📢 «Ми вдячні президенту Трампу за його роль у досягненні припинення вогню».

На думку Данона, поки зарано починати дипломатичні перемовини з Тегераном, однак він висловив впевненість, що такий діалог «відбудеться в майбутньому»:

📢 «Наразі занадто рано, але я вірю, що це станеться скоро», — заявив він.

Також, за його словами, поки рано давати повну оцінку масштабам ушкоджень іранським ядерним об’єктам після ударів, однак ізраїльська сторона переконана, що вдалося уповільнити ядерну програму Тегерана:

📢 «Ми змогли відсунути ядерну програму Ірану», — сказав Данон.

Окрім цього, посол натякнув, що Ізраїль відкритий до встановлення нових відносин з арабськими країнами.

☝️ Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та Іран погодилися на перемир’я, яке має розпочатися через 12 годин і завершити фазу бойових дій. Ізраїль офіційно підтвердив початок режиму припинення вогню.

📌 Також нещодавні удари США по трьох ядерних об’єктах Ірану не призвели до повного знищення його ядерної програми. Однак, за оцінками розвідки, її розвиток міг бути відкладений на кілька місяців.

 

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