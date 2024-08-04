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ПОЛІТИКА

Ізраїль отримає «рішучу відповідь» від Ірану – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль отримає
Іран пообіцяв "рішучу відповідь" на дії Ізраїля

Ізраїль «перетнув велику червону лінію» стосовно Ірану, вбивши в Тегерані лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ханію. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері під час телефонної розмови з главою МЗС Пакистану Мухаммадом Іцхаком Даром. Про це повідомляє агентство Анадолу в неділю, 4 серпня.

Багері застеріг, що іранська сторона надасть «рішучу відповідь» на дії Тель-Авіва. Також політик підкреслив, що Ханія перебував у Тегерані як гість іранської влади.

Він також зазначив, що масштаб атак Ізраїлю розширився та тепер охоплює Ємен, Ліван та Тегеран.

Іранський дипломат закликав країни ісламського світу «протидіяти нарощуванню агресивних дій Ізраїлю, які дестабілізують та підривають безпеку в регіоні».

До того ж Багері запропонував проведення екстреної зустрічі представників мусульманських країн.

👉 Нагадаємо, лідери Ірану та «Хезболли» пообіцяли відповісти Ізраїлю за вбивства військового командира «Хезболли» Фуада Шукри та політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

📌 ЗМІ повідомляють, що Іран може атакувати Ізраїль уже в понеділок, 5 серпня. За іншими даними, це може статись 12-13 серпня – у день жалоби єврейського народу.

📌 Раніше з’явилась інформація, що в іранському місті Кум на куполі мечеті Джамкаран підняли так званий «червоний прапор помсти».

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