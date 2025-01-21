Вівторок, 21 Січня, 2025
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Іспанську мову прибрали з сайту Білого дому та запропонували «йти додому»

Денис Молотов
Денис Молотов
Іспанську мову прибрали з сайту Білого дому та запропонували «йти додому»

Після того як Дональд Трамп склав присягу президента США, з офіційного сайту Білого дому зникла версія інтерфейсу іспанською мовою.

Відомо, що раніше усі користувачі могли переглядати сторінку іспанською, але тепер при спробі перейти за відповідним посиланням з’являється повідомлення про помилку 404 із текстом «сторінку не знайдено». Додатково сайт пропонує натиснути кнопку “повернутись на головну сторінку”, яка дослівно містить надпис «йти додому» (go to home page).

У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп заявив про запровадження надзвичайного стану на кордоні Сполучених Штатів із Мексикою, країною з переважно іспаномовним населенням.

Першим розпорядженням президента стало доручення Міністерству оборони розробити план залучення військових до підтримки місій на кордоні.

Також Трамп підписав низку розпоряджень, які стосуються імміграційної політики, зокрема позначення наркокартелів як іноземних терористичних організацій. Це рішення може відкрити шлях до використання американських військових на мексиканській території.

☝️ 21 січня Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким Мексиканська затока отримала нову назву – Американська затока.

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