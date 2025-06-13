Іран скасував переговори зі США через удари Ізраїлю

У відповідь на авіаудари Ізраїлю по території Ірану влада Ісламської Республіки відмовилася від участі у запланованих на 15 червня непрямих переговорах зі США, що мали пройти в столиці Оману — Маскаті. Про це повідомило іранське державне телебачення, а також турецьке видання Milliyet у п’ятницю, 13 червня.

За інформацією, наданою зранку того ж дня, Ізраїль завдав близько 300 авіаударів по об’єктах на території Ірану. Успішно вражено іранські ядерні центри, військові бази та наукові установи. Унаслідок ударів, за повідомленням іранських ЗМІ, загинули високопосадовці ЗС Ірану та науковці, пов’язані з розробкою ядерної зброї.

🚨 В Ірані оголошено режим надзвичайної готовності, населення проінструктовано перебувати в укриттях, а в повітря було піднято сили ППО.

Одночасно Тегеран запустив понад 100 ударних дронів-камікадзе в бік Ізраїлю. Речник збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі публічно попередив:

📢 «Їм буде завдано сильного удару».

☝️ Офіційні представники ЦАХАЛ (армії оборони Ізраїлю) пояснили, що операція була ініційована через загрозу прискореного розвитку іранської ядерної програми. Зокрема, за словами військових, Тегеран вже має достатній запас збагаченого урану для створення 15 ядерних боєзарядів упродовж лічених днів.

📌 Водночас переговори зі США, які тривали останні два місяці і мали на меті розробку нової ядерної угоди, опинилися під загрозою повного зриву. З квітня Іран і США провели п’ять раундів консультацій, а лише кілька днів тому речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї Касемі оголосив про готовність передати Вашингтону контрпропозиції через Оман. Тепер подальша доля дипломатичного процесу — невизначена.

У США на тлі загострення ситуації президент Дональд Трамп скликав термінове засідання Ради нацбезпеки, а Пентагон повідомив про розробку сценаріїв для евакуації американських громадян із регіону, якщо ситуація вийде з-під контролю.