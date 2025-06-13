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Трамп скликає засідання через ескалацію між Ізраїлем та Іраном

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп скликає засідання через ескалацію між Ізраїлем та Іраном

Президент США Дональд Трамп ініціював термінове засідання кабінету міністрів для обговорення ситуації навколо удару Ізраїлю по Ірану. Про це повідомив телеканал CNN, посилаючись на власні джерела.

Паралельно прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликав засідання кабінету безпеки, повідомляє Times of Israel. Нарада була призначена невдовзі після того, як Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану.

☝️Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац та Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосили про запровадження режиму надзвичайного стану. Оголошення поширили  на тлі загрози ймовірної відповіді з боку Тегерана.

📌 Тим часом два представники американської адміністрації, коментуючи ситуацію для Reuters, заявили, що Сполучені Штати не беруть участі в ізраїльській атаці.

🗞 Видання The Wall Street Journal раніше повідомляло з посиланням на високопоставленого чиновника в Ізраїлі, що Ізраїль готовий був завдати удару по Ірану в неділю, 15 червня, якщо Тегеран не погодиться на відновлення ядерної угоди зі США.

👉 Також нагадаємо, що Державний департамент США попередив громадян Сполучених Штатів, які перебувають у регіоні Близького Сходу та Північної Африки, про необхідність підвищеної обережності. Причиною такого застереження стало загострення регіональної напруженості.

У відомстві також закликали американців зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP), доступній на офіційному сайті Держдепу. Це дозволить громадянам оперативно отримувати сповіщення про загрози та полегшить комунікацію з ними у разі надзвичайної ситуації.

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