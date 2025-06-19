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Іран і європейські країни обговорять ядерне питання – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран і європейські країни обговорять ядерне питання - ЗМІ

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії планують провести зустріч із представниками Ірану для обговорення питань, пов’язаних із ядерною програмою. Переговори мають відбутися 20 червня в Женеві. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в німецькому дипломатичному відомстві.

Спершу європейські очільники зустрінуться з новою главою дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас у консульстві Німеччини. Після чого, пройде спільна розмова з міністром закордонних справ Ірану.

☝️ За словами джерела, переговори координуються зі США. Америка також зацікавлена в отриманні від Ірану чітких гарантій про виключно мирний, цивільний характер його ядерної діяльності.

Ця дипломатична ініціатива відбувається на тлі ескалації між Ізраїлем та Іраном. Після того як президенту США Дональду Трампу не вдалося досягти домовленості з Тегераном, Ізраїль розпочав воєнну кампанію зі знищення військових і ядерних об’єктів на території Ірану.

У відповідь іранська сторона завдала ударів по Ізраїлю. Зокрема, у Тегерані заявили про використання балістичних ракет «Саджил» для ураження цілей в Ізраїлі, назвавши це першим прямим ударом по державі.

☝️ Також президент США Дональд Трамп заявив, що Іран був за кілька тижнів від отримання ядерної зброї. За словами президента, іранські чиновники нині прагнуть переговорів з Вашингтоном.

👉 Також відомо, що на тлі нових обстрілів Ізраїлю з боку Ірану американський лідер посилив тиск на Тегеран і заявив про постійний зв’язок з Ізраїлем.

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