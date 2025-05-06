Вівторок, 6 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Індія отримала від росії нову партію ПЗРК Ігла-С на тлі загострення з Пакистаном

Денис Молотов
Денис Молотов
Індія отримала від росії нову партію ПЗРК Ігла-С на тлі загострення з Пакистаном

Індія отримала від російської федерації нову партію переносних зенітних ракетних комплексів Ігла-С на загальну суму приблизно 30 мільйонів доларів США. Про це 6 травня повідомило видання India Today, посилаючись на власні джерела у військовому відомстві.

📢 «Поставка була здійснена на тлі зростаючої напруженості з Пакистаном, яка загострилася після нещодавнього теракту у Пахалгамі», — йдеться у матеріалі.

Йдеться про збройний інцидент, що стався 22 квітня в місті Пахалгам, внаслідок якого загинули щонайменше 26 осіб. Індійська влада поклала відповідальність за напад на Пакистан, тоді як Ісламабад категорично відкинув звинувачення.

Отримані ПЗРК уже передані на озброєння підрозділів армійської протиповітряної оборони та розгортаються в прикордонних районах, де, на думку військових, можливий конфлікт із Пакистаном. Комплекси Ігла-С планується використовувати для протидії ворожим літакам, гелікоптерам і безпілотникам.

☝️ За даними видання, ці системи залишаються ключовим елементом коротко дистанційної протиповітряної оборони Індії. Крім того, країна вже ініціювала прискорену закупівлю ще 48 пускових установок і близько 90 ракет системи VSHORADS (Very Short Range Air Defence System) у рамках відкритого тендеру.

📢 «Це частина загальної стратегії щодо підвищення ефективності ППО в прикордонних регіонах», — повідомило джерело в уряді.

Зазначимо, що ситуація між Індією та Пакистаном залишається напруженою вже десятиліттями, і періодичні перестрілки на лінії контролю тривають попри дипломатичні зусилля обох сторін. Останній теракт суттєво загострив політичний фон у двосторонніх відносинах обох країн.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вимагає рекордне фінансування для оборонного сектора на 2026 фінансовий рік. У бюджетному запиті, опублікованому 2 травня Білим домом, зазначено суму в $1,01 трильйона, що на 13% більше порівняно з поточним фінансовим роком.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Російські дрони атакували дитячий центр у Миколаївській області

ВІЙНА

Фрідріх Мерц не зміг стати канцлером Німеччини з першої спроби

ВАЖЛИВО

По обидві сторони українсько-російського кордону оголосили евакуацію

ВІЙНА

Окупанти вдарили по житловому сектору Херсонщини, загив чоловік

ВІЙНА

Трамп заявив, що католики «в захваті» від його образу Папи

ПОЛІТИКА

Росія атакувала Одеський район дронами: одна людина загинула

ВІЙНА

Лондон готується до можливої війни з росією та оновлює план захисту країни – The Telegraph

ПОДІЇ

Половина боїв – на двох напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

ПОДІЇ

146 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де зараз найгарячіше на фронті

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип