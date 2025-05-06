Індія отримала від росії нову партію ПЗРК Ігла-С на тлі загострення з Пакистаном

Індія отримала від російської федерації нову партію переносних зенітних ракетних комплексів Ігла-С на загальну суму приблизно 30 мільйонів доларів США. Про це 6 травня повідомило видання India Today, посилаючись на власні джерела у військовому відомстві.

📢 «Поставка була здійснена на тлі зростаючої напруженості з Пакистаном, яка загострилася після нещодавнього теракту у Пахалгамі», — йдеться у матеріалі.

Йдеться про збройний інцидент, що стався 22 квітня в місті Пахалгам, внаслідок якого загинули щонайменше 26 осіб. Індійська влада поклала відповідальність за напад на Пакистан, тоді як Ісламабад категорично відкинув звинувачення.

Отримані ПЗРК уже передані на озброєння підрозділів армійської протиповітряної оборони та розгортаються в прикордонних районах, де, на думку військових, можливий конфлікт із Пакистаном. Комплекси Ігла-С планується використовувати для протидії ворожим літакам, гелікоптерам і безпілотникам.

☝️ За даними видання, ці системи залишаються ключовим елементом коротко дистанційної протиповітряної оборони Індії. Крім того, країна вже ініціювала прискорену закупівлю ще 48 пускових установок і близько 90 ракет системи VSHORADS (Very Short Range Air Defence System) у рамках відкритого тендеру.

📢 «Це частина загальної стратегії щодо підвищення ефективності ППО в прикордонних регіонах», — повідомило джерело в уряді.

Зазначимо, що ситуація між Індією та Пакистаном залишається напруженою вже десятиліттями, і періодичні перестрілки на лінії контролю тривають попри дипломатичні зусилля обох сторін. Останній теракт суттєво загострив політичний фон у двосторонніх відносинах обох країн.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вимагає рекордне фінансування для оборонного сектора на 2026 фінансовий рік. У бюджетному запиті, опублікованому 2 травня Білим домом, зазначено суму в $1,01 трильйона, що на 13% більше порівняно з поточним фінансовим роком.